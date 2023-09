DTM Red Bull Ring : le calendrier provisoire

L'avant-dernier week-end de course DTM de la saison 2023 aura déjà lieu sur le Red Bull Ring. Nous jetons pour vous un coup d'œil sur le calendrier provisoire de l'événement sur le circuit à grande vitesse de Styrie.

Le quatrième week-end de septembre, il y aura du bruit près de chez nous, en Styrie. Pas moins de 28 bolides GT3 prendront le départ sur le Sachsenring pour le septième week-end de course de la saison DTM 2023. La série de courses s'invite sur le Red Bull Ring.

L'ADAC a présenté le calendrier provisoire du week-end.

Le vendredi, deux séances d'entraînement de 45 minutes chacune sont prévues. Samedi et dimanche, une course d'une heure environ débutera à 13h30. Une séance de qualification de 20 minutes est prévue tôt le matin du jour de la course.

De plus, un track safari aura lieu le vendredi après-midi pour la troisième fois de la saison.

Horaire DTM Sachsenring 2023 :

Vendredi 08.09.2023 :

10:35 - 11:20 - Essais libres 1

15:10 - 15:55 - Essais libres 2

16:00 - 16:15 heures - Track Safari

Samedi 09.09.2023 :

08:55 - 09:15 - Essais chronométrés 1

13:30 - 14:30 heures - Course 1

Dimanche 10.09.2023 :

09:35 - 09:55 - Essai chronométré 2

13:30 - 14:30 heures - course 2

Outre le DTM, l'ADAC GT Masters, la Porsche Carrers Cup Deutschland et la Porsche Carrera Cup Benelux prendront également le départ sur le circuit de Formule 1 et de MotoGP en Autriche. Le programme sera complété par la BMW M2 Cup qui, comme la Carrera Cup Benelux, disputera sa finale de saison.

Vous pouvez consulter ici le calendrier provisoire complet.

Outre le programme des courses, un programme de spectacle varié sera à nouveau organisé avec le pitwalk, des séances d'autographes des pilotes et des événements Meet the Drivers.