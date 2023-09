DTM Red Bull Ring: O calendário provisório

O Red Bull Ring vai acolher o penúltimo fim de semana de corridas do DTM da época de 2023. Analisamos o calendário provisório do evento no circuito de alta velocidade da Estíria.

No quarto fim de semana de setembro, as coisas vão ficar barulhentas na Estíria. Nada menos do que 28 carros GT3 vão competir no Sachsenring para o sétimo fim de semana de corridas da temporada de 2023 do DTM, que fará uma visita ao Red Bull Ring.

A ADAC apresentou agora o calendário provisório para o fim de semana.

Na sexta-feira, estão previstas duas sessões de treinos de 45 minutos cada. No sábado e no domingo, uma corrida de uma hora terá início às 13h30. No início da manhã do dia da corrida, está prevista uma sessão de qualificação de 20 minutos cada.

Além disso, na sexta-feira à tarde, terá lugar um safari na pista, pela terceira vez esta época.

Calendário DTM Sachsenring 2023:

Sexta-feira 08.09.2023:

10:35 - 11:20 hrs - Treino Livre 1

15:10 - 15:55 - Treinos livres 2

16:00 - 16:15 - Safari na pista

Sábado 09.09.2023:

08:55 - 09:15 - Qualificação 1

13:30 - 14:30 hrs - Corrida 1

Domingo 10.09.2023:

09:35 - 09:55 - Treinos cronometrados 2

13:30 - 14:30 - Corrida 2

Para além do DTM, o ADAC GT Masters, a Porsche Carrers Cup Deutschland e a Porsche Carrera Cup Benelux também vão competir nos circuitos de Fórmula 1 e MotoGP na Áustria. O programa será completado pela BMW M2 Cup, que - tal como a Carrera Cup Benelux - terá o seu final de época.

Aqui pode ver o calendário provisório completo.

Para além do programa de corridas, haverá também um colorido programa de espectáculos com o Pitwalk, sessões de autógrafos dos pilotos e eventos Meet the Drivers.