DTM Red Bull Ring : La classification actuelle des voitures

L'OAR, qui détermine les classifications BoP pour le DTM, classe les circuits en quatre catégories différentes et développe une BoP spécifique pour chaque catégorie de circuit. L'OAR souhaite ainsi compenser les différences spécifiques aux véhicules sur les différents circuits.

Le circuit de Spielberg, situé à proximité, est classé dans la catégorie C. Il s'agit jusqu'à présent du premier circuit de cette catégorie au cours de la saison, seuls les essais de pré-saison ont eu lieu sur le circuit de Styrie, ce qui en fait la seule véritable possibilité de comparaison.

C'est la première fois que l'OAR s'occupe de la classification en DTM, l'ADAC travaillant déjà depuis de nombreuses années avec l'organisation de Stéphane Ratel. En 2021 et 2022, AVL s'occupait de la classification DTM, qui a toutefois suscité de nombreuses critiques de la part des participants et des fans.

Suite à une adaptation du règlement, les adaptations BoP seront à l'avenir autorisées pendant toutes les manifestations.

Les changements par rapport au test de pré-saison

L'Audi R8 LMS GT3 doit être chargée de cinq kilogrammes. Le poids minimum est désormais de 1.310 kg.

Par rapport au test, la pression de suralimentation de la BMW M4 GT3 a été réduite de 0,01 bar. Malgré cela, la M4 a dominé la journée d'essais du jeudi sur le circuit. De plus, la voiture est autorisée à rouler avec une distance au sol réduite de deux millimètres.

Par rapport aux essais, la pression de suralimentation de la Ferrari 296 GT3 est augmentée de 0,16 bar.

La Lamborghini Hurácan GT3 doit emporter 40 kilos de plus que lors des deux jours d'essais, le poids minimum étant de 1.340 kilos. En contrepartie, le restricteur est augmenté d'un millimètre, ce qui permet à la voiture d'avoir plus de puissance moteur.

Le poids minimum de la Mercedes-AMG GT3 diminue de 15 kilogrammes pour atteindre 1 320 kilogrammes.

La Porsche 911 GT3 R roule avec 30 kilogrammes de plus et un poids minimum correspondant de 1.310 kilogrammes. Cependant, le restricteur est augmenté de 1,5 millimètre et les voitures développent ainsi plus de puissance moteur.