DTM Red Bull Ring: la classifica attuale delle vetture

Dal 22 al 24 settembre si svolgerà l'unica gara del DTM in Austria. Il Red Bull Ring ospiterà la tradizionale serie di gare. Vediamo la classificazione dei veicoli (Balance of Performance)

L'SRO, che determina le classificazioni del BoP per il DTM, suddivide i circuiti in quattro diverse categorie e sviluppa un BoP separato per ogni categoria di circuito. In questo modo, l'SRO vuole compensare le differenze specifiche dei veicoli sui vari circuiti.

Il circuito nei pressi di Spielberg è classificato nella categoria C. Finora è il primo circuito della stagione con questa categoria, solo i test pre-stagionali si sono svolti sul circuito della Stiria, il che lo rende l'unica vera opportunità di confronto.

È la prima volta che la SRO si occupa della classificazione nel DTM, dopo che l'ADAC ha già lavorato per molti anni con l'organizzazione di Stéphane Ratel. Nel 2021 e nel 2022, AVL si è occupata della classificazione del DTM, suscitando però molte critiche tra i partecipanti e i tifosi.

In seguito a una modifica del regolamento, in futuro le regolazioni del BoP saranno consentite in tutti gli eventi.

Le modifiche rispetto ai test pre-stagionali

L'Audi R8 LMS GT3 deve guadagnare cinque chilogrammi. Il peso minimo è ora di 1.310 kg.

Rispetto al test, la pressione di sovralimentazione della BMW M4 GT3 è stata ridotta di 0,01 bar. Tuttavia, la M4 ha dominato la giornata di test di giovedì sul circuito. Inoltre, l'auto può circolare con un'altezza da terra ridotta di due millimetri.

Rispetto ai test, la pressione di sovralimentazione della Ferrari 296 GT3 è aumentata di 0,16 bar.

Rispetto ai due giorni di test, la Lamborghini Hurácan GT3 deve trasportare 40 chilogrammi di peso in più: il peso minimo è di 1.340 chilogrammi. In cambio, il restrittore viene aumentato di un millimetro, in modo che la vettura abbia più potenza del motore.

Il peso minimo della Mercedes-AMG GT3 si riduce di 15 chilogrammi, passando a 1.320 chilogrammi.

La Porsche 911 GT3 R viaggia con 30 chilogrammi in più e un peso minimo corrispondente di 1.310 chilogrammi. Tuttavia, il restrittore è aumentato di 1,5 millimetri e le vetture sviluppano di conseguenza una maggiore potenza del motore.