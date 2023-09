DTM Red Bull Ring: A classificação atual dos carros

O SRO, que determina as classificações BoP para o DTM, categoriza as pistas de corrida em quatro categorias diferentes e desenvolve um BoP separado para cada categoria de pista. Desta forma, a SRO pretende compensar as diferenças específicas dos veículos nas várias pistas de corrida.

O circuito perto de Spielberg está classificado na categoria C. Até agora, é a primeira pista da época com esta categoria, apenas os testes de pré-época tiveram lugar no circuito da Estíria, o que o torna a única oportunidade real de comparação.

Esta é a primeira vez que a SRO se encarrega da classificação no DTM, depois de a ADAC já estar a trabalhar com a organização de Stéphane Ratel há muitos anos. Em 2021 e 2022, a AVL foi responsável pela classificação do DTM, o que, no entanto, causou muitas críticas entre os participantes e os fãs.

Na sequência de uma alteração aos regulamentos, os ajustes BoP serão permitidos durante todos os eventos no futuro.

As alterações em relação ao teste de pré-época

O Audi R8 LMS GT3 tem de ganhar cinco quilos. O peso mínimo é agora de 1.310 kg.

Em comparação com o teste, a pressão de alimentação do BMW M4 GT3 foi reduzida em 0,01 bar. No entanto, o M4 dominou o dia de testes de quinta-feira no circuito. Para além disso, o carro está autorizado a circular com uma distância ao solo reduzida em dois milímetros.

Em comparação com os testes de corrida, a pressão de alimentação do Ferrari 296 GT3 é aumentada em 0,16 bar.

Em comparação com o teste de dois dias, o Lamborghini Hurácan GT3 tem de carregar mais 40 quilogramas de peso, sendo o peso mínimo de 1340 quilogramas. Em contrapartida, o limitador é aumentado em um milímetro para que o veículo tenha mais potência de motor.

O peso mínimo do Mercedes-AMG GT3 é reduzido em 15 quilogramas para 1.320 quilogramas.

O Porsche 911 GT3 R circula com mais 30 quilogramas de peso e um peso mínimo correspondente de 1.310 quilogramas. No entanto, o limitador é aumentado em 1,5 milímetros e os veículos desenvolvem mais potência de motor como resultado.