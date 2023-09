BMW colpisce ancora: 1° posto per Sheldon van der Linde



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

DTM

Miglior tempo per il campione in carica Sheldon van der Linde nella seconda sessione di prove del DTM al Red Bull Ring. La BMW torna a colpire dopo una prima sessione difficile in Austria e conferma il suo ruolo di favorita.

