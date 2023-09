A BMW volta a atacar: 1º lugar para Sheldon van der Linde

Melhor tempo para o atual campeão Sheldon van der Linde na segunda sessão de treinos do DTM no Red Bull Ring. A BMW recupera depois de uma primeira sessão difícil na Áustria e reforça o seu papel de favorita.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

A BMW volta a atacar na segunda sessão de treinos do DTM no Red Bull Ring. O atual campeão Sheldon van der Linde percorreu o circuito da Estíria em 1:28.422 minutos.

O segundo lugar foi para o seu companheiro de equipa na Schubert Motorsport, René Rast. O tricampeão do DTM estava a 0,049 segundos do líder no final da sessão.

Thierry Vermeulen ficou em terceiro lugar com o Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing.

Algumas gotas de chuva caíram no início da sessão, mas a chuva forte que muitos temiam e esperavam não se instalou em Spielberg.

Resultado (Top 10):

1º Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2º René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3º Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5º Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6º Laurin Heinrich - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

7º Jusuf Owega - Mercedes-AMG Team BWT - Mercedes-AMG GT3

8º Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

9º Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

10º Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3