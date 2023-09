DTM : classification des voitures adaptée pour samedi

La balance des performances du DTM et de l'ADAC GT Masters sera ajustée pour le samedi sur le Red Bull Ring. Moins de poids pour Audi et Porsche, plus de poids pour BMW.

L'OAR, qui détermine les classifications BoP pour le DTM, classe les circuits en quatre catégories différentes et développe une BoP spécifique pour chaque catégorie de circuit. La SRO souhaite ainsi compenser les différences spécifiques aux véhicules sur les différents circuits. Le circuit de Styrie est classé dans la catégorie C. Ainsi, le Lausitzring est classé dans la catégorie la plus lente, qui exige en même temps le plus d'appui.

C'est la première fois que l'OAR s'occupe de la classification en DTM, l'ADAC collaborant déjà depuis de nombreuses années avec l'organisation de Stéphane Ratel. En 2021 et 2022, AVL s'occupait de la classification DTM, qui a toutefois suscité de nombreuses critiques de la part des participants et des fans.

Aperçu des changements :

Le poids de l'Audi R8 LMS GT3 diminue de dix kilos. Le bolide doit désormais peser au moins 1 300 kilos sur la balance.

En revanche, le poids minimum de la BMW M4 GT3 augmente de dix kilos et passe à 1 320 kilos.

De plus, la Porsche 911 GT3 R de la génération 992 peut décharger cinq kilogrammes, de sorte que le poids minimum est désormais de 1.305 kilogrammes. De manière un peu surprenante, la classification de l'ancienne 991.2 GT3 R, qui a réalisé le meilleur temps d'entraînement de l'ADAC GT Masters vendredi, reste inchangée.