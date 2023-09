DTM: la classificazione delle auto è stata modificata per sabato

Il Balance of Performance del DTM e dell'ADAC GT Masters sarà modificato sabato al Red Bull Ring. Meno peso per Audi e Porsche, più peso per BMW.

L'SRO, che determina le classificazioni del BoP per il DTM, suddivide i circuiti in quattro diverse categorie e sviluppa un BoP separato per ogni categoria di circuito. In questo modo, l'SRO vuole compensare le differenze specifiche dei veicoli sui vari circuiti. Il circuito della Stiria è classificato nella categoria C. Ciò significa che il Lausitzring è classificato nella categoria più lenta, che richiede anche la massima deportanza.

È la prima volta che la SRO si occupa della classificazione nel DTM, dopo che l'ADAC ha già lavorato per molti anni con l'organizzazione di Stéphane Ratel. Nel 2021 e nel 2022, l'AVL si è occupata della classificazione del DTM, suscitando però molte critiche tra i partecipanti e gli appassionati.

I cambiamenti in sintesi:

Il peso del veicolo dell'Audi R8 LMS GT3 viene ridotto di dieci chilogrammi. La vettura deve ora pesare almeno 1.300 chilogrammi.

Il peso minimo della BMW M4 GT3, invece, è stato aumentato di dieci chilogrammi, passando a 1.320 chilogrammi.

Inoltre, la Porsche 911 GT3 R della generazione 992 può scaricare cinque chilogrammi, per cui il peso minimo è ora di 1.305 chilogrammi. Un po' a sorpresa, la classificazione della vecchia 991.2 GT3 R, che venerdì ha fatto segnare il tempo di prova più veloce nell'ADAC GT Masters, rimane invariata.