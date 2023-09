Premiere: Laurin Heinrich in pole position per la prima volta

Prima nel DTM: Laurin Heinrich conquista la pole position per la prima volta nel DTM. Violento incidente di David Schumacher con la Mercedes del WINWARD Racing su pista bagnata.

Su una pista asciutta e in condizioni meteorologiche difficili, Laurin Heinrich ha conquistato la pole position per il primo round del DTM al Red Bull Ring. Il campione della Porsche Carrera Cup ha percorso il circuito con la Porsche del KÜS Team75 Motorsport in 1:36.778 minuti.

Il secondo posto è andato a Kelvin van der Linde, a 0,065 secondi dal miglior tempo con l'Audi ABT.

Ayhancan Güven su un'altra Porsche del KÜS Team75 Motorsport ha completato le prime tre posizioni.

La sessione è stata interrotta dopo circa otto minuti. David Schumacher ha perso il controllo della sua Mercedes-AMG GT3 su una chiazza di bagnato alla curva Remus e ha colpito duramente la barriera della pista.

Risultato (Top 10):

1° Laurin Heinrich - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

2° Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

3° Ayhancan Güven - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

4° Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5° Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6° Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

7° René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8° Marco Wittmann - Progetto 1 - BMW M4 GT3

9° Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

10° Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3