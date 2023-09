Calendario de carreras del DTM: ocho fines de semana de carreras también en 2024

Habrá ocho fines de semana de carreras en la temporada 2024 del DTM. Durante una rueda de prensa, Thomas Voss confirmó que no habrá ningún fin de semana de carreras adicional el año que viene.

"Sería un paso en falso ahora, especialmente para los equipos, imponerles costes adicionales. No sólo para los equipos, sino también para nosotros supone un gasto. Un evento de este tipo cuesta ahora siete cifras. El sistema general tiene que poder financiar una novena carrera. No tiene sentido que dos, tres o cuatro equipos puedan hacerlo y los demás no", dijo Voss en la rueda de prensa.

Así pues, el DTM correrá el año que viene en los mismos circuitos que este año.

Calendario provisional de carreras DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuito Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg