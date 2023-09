Calendrier des courses DTM : huit week-ends de course en 2024 également

En 2024, le DTM en restera à huit week-ends de course. Les projets éventuels d'un week-end de course supplémentaire à l'étranger ont été annulés pour des raisons de coûts. Les mêmes circuits qu'en 2023.

La saison DTM 2024 en restera à huit week-ends de course. Lors d'une rencontre avec les médias, Thomas Voss a confirmé qu'il n'y aurait pas de week-end de course supplémentaire l'année prochaine.

"Ce serait maintenant une mauvaise décision, surtout pour les équipes, de leur imposer des coûts supplémentaires. Cela représente un coût non seulement pour les équipes, mais aussi pour nous. Une telle manifestation se chiffre désormais à sept chiffres. Le système global doit être en mesure de financer une neuvième course. Cela n'a pas de sens si deux, trois ou quatre équipes peuvent le faire et pas les autres", a déclaré Voss lors du point presse.

Ainsi, l'année prochaine, le DTM se déroulera sur des circuits identiques à ceux de cette année.

Calendrier provisoire des courses DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuit Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Bade-Wurtemberg