Calendario gare DTM: otto weekend di gara anche nel 2024

Nella stagione 2024 del DTM ci saranno otto weekend di gara. Durante un incontro con i media, Thomas Voss ha confermato che il prossimo anno non ci sarà alcun weekend di gara aggiuntivo.

"Sarebbe una mossa sbagliata, soprattutto per le squadre, imporre loro costi aggiuntivi. Non solo per le squadre, ma anche per noi significa una spesa. Un evento come questo si aggira ormai intorno alle sette cifre. Il sistema complessivo deve essere in grado di finanziare una nona gara. Non ha senso se due, tre o quattro squadre possono farlo e le altre no", ha detto Voss durante il giro dei media.

L'anno prossimo, quindi, il DTM correrà sugli stessi circuiti di quest'anno.

Calendario preliminare delle gare del DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuito di Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg