Calendário de corridas do DTM: oito fins-de-semana de corridas também em 2024

O DTM continuará a realizar oito fins-de-semana de corridas em 2024. Os possíveis planos para mais um fim de semana de corrida no estrangeiro foram cancelados por razões de custos. Os mesmos circuitos de 2023.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Haverá oito fins-de-semana de corridas na época de 2024 do DTM. Durante uma conferência de imprensa, Thomas Voss confirmou que não haverá qualquer fim de semana de corrida adicional no próximo ano.

"Seria um passo errado, especialmente para as equipas, impor-lhes custos adicionais. Não só para as equipas, mas também para nós, isso significa uma despesa. Um evento como este aqui está agora na casa dos sete dígitos. O sistema global tem de ser capaz de financiar uma nona corrida. Não faz sentido que duas, três ou quatro equipas o possam fazer e as outras não", afirmou Voss na conferência de imprensa.

Assim, no próximo ano, o DTM vai correr nas mesmas pistas que este ano.

Calendário preliminar de corridas do DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuito Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg