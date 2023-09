Kelvin van der Linde vince allo spettacolo di Spielberg

Kelvin van der Linde vince la prima gara del DTM al Red Bull Ring. È la prima vittoria della stagione 2023 del DTM per il sudafricano a bordo dell'Audi R8 LMS GT3 di ABT Sportsline. Grazie a una strategia azzeccata, van der Linde si è assicurato la vittoria durante il pit stop obbligatorio.

Laurin Heinrich, autore della pole position, è arrivato secondo con la Porsche del KÜS Team Bernhard, mancando così la sua prima vittoria nel DTM. Alla fine della gara era a 1,306 secondi da Kelvin van der Linde.

Ricardo Feller ha conquistato la terza posizione dopo un sensazionale duello con René Rast. Feller è salito sul podio partendo dal 26° posto in griglia!

Immagini simili anche nella battaglia tra Thomas Preining e Maro Engel per il quinto posto, con il risultato migliore per il pilota AMG. Per due volte Preining ha dovuto lasciar passare di nuovo il pilota del Mamba, mentre Engel scivolava fuori pista nel duro duello alla curva Remus.

Durante la griglia di partenza si sono verificate altre piogge, per cui il campo di gara è stato occupato in condizioni estremamente scivolose. Alcuni piloti hanno optato per le gomme slick, che però non hanno funzionato nelle fredde condizioni di bagnato.

Dopo 15 minuti, a Spielberg è iniziata una pioggia più leggera. Ma si è trattato di una pioggia breve, per cui i piloti sono passati alle gomme slick durante il pit stop obbligatorio.

Un minuto prima della chiusura del pit stop, Clemens Schmid ha mandato in testacoda Thierry Vermeulen nella ghiaia alla penultima curva. La safety car è stata chiamata sul circuito per recuperare la Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing. Il controllo della gara ha inflitto tre giri di penalità a Schmid per aver causato l'incidente.

Risultato (Top 10):

1° Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2° Laurin Heinrich - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

3° Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

4° René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5° Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

6° Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7° Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

8° Marco Wittmann - Progetto 1 - BMW M4 GT3

9° Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

10 Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R