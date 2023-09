Kelvin van der Linde vence no espetáculo de Spielberg

O Red Bull Ring é tradicionalmente o palco da ação no DTM! Kelvin van der Linde vence surpreendentemente a primeira corrida em Spielberg. Ricardo Feller voou do 26º lugar da grelha para a terceira posição.

Kelvin van der Linde vence a primeira corrida do DTM no Red Bull Ring. É a primeira vitória da temporada de 2023 do DTM para o sul-africano no Audi R8 LMS GT3 da ABT Sportsline. Graças a uma estratégia bem definida, van der Linde garantiu a vitória durante a paragem obrigatória nas boxes.

Laurin Heinrich, que fez a pole, terminou em segundo lugar com o Porsche da KÜS Team Bernhard, perdendo assim a sua primeira vitória no DTM. No final da corrida, estava a 1,306 segundos de Kelvin van der Linde.

Ricardo Feller ficou com a terceira posição depois de um duelo sensacional com René Rast. Feller subiu ao pódio partindo do 26º lugar da grelha!

Imagens semelhantes também na luta entre Thomas Preining e Maro Engel pelo quinto lugar, com o melhor resultado para o piloto da AMG. Por duas vezes, Preining teve de deixar passar o piloto da Mamba, uma vez que Engel deslizou para fora da pista no duro duelo na curva Remus.

Durante a grelha de partida houve mais pancadas de chuva, pelo que o pelotão foi ocupado por condições extremamente escorregadias. Alguns pilotos optaram por slicks, mas tal não funcionou nas condições frias e húmidas.

Após 15 minutos, começou a chover um pouco mais em Spielberg. Mas foi um aguaceiro curto, pelo que os pilotos mudaram para slicks na paragem obrigatória nas boxes.

Um minuto antes do fecho da janela de paragem nas boxes, Clemens Schmid fez Thierry Vermeulen bater na gravilha na penúltima curva. O safety car foi chamado ao circuito para recuperar o Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing. O controlo de corrida impôs três voltas de penalização a Schmid por ter causado o incidente.

Resultado (Top 10):

1º Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2º Laurin Heinrich - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

3º Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

4º René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5º Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

6º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7º Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

8º Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3

9º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

10 Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R