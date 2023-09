Thomas Biermaier (ABT): "Nunca lo esperé en vida".

Mucho después del furioso final de la cuarta y última carrera del DTM de la temporada, Thomas Biermaier estaba en el box de su equipo ABT Sportsline sacudiendo la cabeza: "Nunca me lo habría esperado", dijo, sin referirse a las dos tartas que sus empleados y socios le habían regalado en su 46 cumpleaños - y que le supieron aún más dulces tras el primer puesto de Kelvin van der Linde y el tercero de Riccardo Feller. "Un gran día para nosotros, una gran carrera y una magnífica actuación tanto de los pilotos como del equipo", dijo agradecido antes de dirigirse aún a casa con su familia el sábado por la noche.

¿Qué pasará cuando termine la temporada del DTM, sobre todo teniendo en cuenta que Audi Sport ya no apoyará el deporte cliente, como se anunció anteriormente? "No creo que haya ninguna duda de que seguiremos compitiendo en el DTM. Eso es importante y correcto para nosotros, que hemos estado en el DTM desde el año 2000. Abt y el DTM van de la mano", explicó el jefe del equipo. "Sin embargo, hay discusiones sobre con quién correremos. No es fácil renunciar a Audi después de tantos años juntos, aunque se interrumpa el apoyo. Audi sigue siendo el primer punto de contacto. El objetivo es tener una tendencia clara en tres o cuatro semanas. De momento, no hay nada decidido".

También se está hablando de otras marcas del Grupo, sobre todo teniendo en cuenta que Abt ya participó por primera vez en las 24 horas de Nürburgring con Lamborghini: "Juntos hemos montado un bonito proyecto". Biermaier confirmó que esto también se llevará a cabo en 2024. En cuanto a la situación tras la retirada de Audi, Biermaier añadió: "Somos un equipo que también está muy bien posicionado gracias a los socios y, una vez más, gracias a las conexiones de Harry (director de marketing Unflath, nota del editor). Un paso así perjudica a todos y es un revés financiero, por supuesto. Pero no tiramos por la borda una colaboración tan larga".

En cuanto a los pilotos, declaró: "Estamos muy contentos con los dos, están haciendo un trabajo estupendo. En términos de carácter, ambos encajan perfectamente con nosotros. Las negociaciones están en la fase final, todo debería estar claro para Hockenheim."

En cuanto a la Fórmula E, Biermaier precisó que después de la temporada es pronto antes de la temporada de nuevo, porque en poco menos de cuatro semanas ya habrá la prueba conjunta de pretemporada en Valencia. "Esperamos tener un mejor paquete para la décima temporada y que (el socio propulsor) Mahindra haga un mejor trabajo que antes. Queremos ser más competitivos que la temporada pasada desde el principio". Quién pilotará los dos bólidos aún no está fijado: "En dos o tres semanas habrá claridad. Estamos muy contentos con Nico (Müller), eso no es ningún secreto. Al igual que los pilotos del DTM, encaja perfectamente con nosotros, hemos recorrido un largo camino. Para el segundo puesto, estamos hablando con dos o tres pilotos". ¿También con el ex campeón Lucas di Grassi sobre un regreso, como se ha rumoreado varias veces? "Estamos en contacto amistoso con él, pero no queremos interferir en su situación contractual (en Mahindra, apunte)".

La asociación con Cupra en la Fórmula E continuará después de que la filial española de Volkswagen se uniera la temporada pasada: "Cupra será la primera marca del grupo en ir completamente eléctrica, por lo que las carreras eléctricas son muy importantes. Si la estrategia es ir en la dirección de nuestro propio tren motriz aún no se ha decidido." El contrato con Mahindra sigue vinculando a Abt la próxima temporada, tras la cual existe una opción mutua de dos años.