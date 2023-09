Thomas Biermaier (ABT) : "Jamais attendu de la vie".

Après le succès de la première course DTM sur le Red Bull Ring, le directeur d'ABT Sportsline Thomas Biermauer s'est exprimé auprès de SPEEDWEEK pour revenir sur la course et donner un aperçu de la saison DTM 2024.

Longtemps après la finale endiablée de la quatrième avant-dernière course de DTM de la saison, Thomas Biermaier était encore dans le box de son équipe ABT Sportsline, la tête secouée : "Je ne m'attendais pas du tout à ça", a-t-il déclaré, sans faire référence aux deux gâteaux que ses collaborateurs et partenaires lui avaient offerts pour son 46e anniversaire - et qui avaient un goût encore plus sucré après la première place de Kelvin van der Linde et la troisième place de Riccardo Feller. "Une journée formidable pour nous, une course fantastique et une super performance des deux pilotes et de l'équipe", a-t-il déclaré en guise d'appréciation avant de rentrer chez lui samedi soir pour retrouver sa famille.

Comment cela va-t-il se passer après la fin de la saison DTM, d'autant plus qu'Audi Sport ne soutiendra plus le sport client, comme cela avait déjà été annoncé précédemment ? "Il ne fait aucun doute que nous continuerons à courir en DTM. C'est important et juste pour nous, qui sommes en DTM depuis 2000. Abt et le DTM vont de pair", a expliqué le chef d'équipe. "Il y a cependant des discussions pour savoir avec qui nous allons rouler. Il n'est pas facile d'abandonner Audi après tant d'années passées ensemble, même si le soutien est supprimé. Audi reste néanmoins le premier interlocuteur. L'objectif est d'avoir une tendance claire d'ici trois à quatre semaines. Pour l'instant, rien n'est décidé".

Il y a aussi des discussions sur d'autres marques du groupe, d'autant plus qu'Abt a déjà participé pour la première fois aux 24 heures du Nürburgring avec Lamborghini : "Nous avions alors mis sur pied ensemble un beau projet". Biermaier a confirmé que ce projet sera poursuivi en 2024. Concernant la situation après le retrait d'Audi, Biermaier a ajouté : "Nous sommes une équipe très bien positionnée, notamment grâce à nos partenaires et aux relations de Harry (directeur marketing Unflath, ndlr). Une telle décision fait mal à tout le monde et constitue un revers financier, c'est évident. Mais nous ne jetons pas à la poubelle une collaboration aussi longue".

Concernant les pilotes, il a constaté : "Nous sommes très contents des deux, ils font un super boulot. Ils ont tous les deux un caractère qui nous convient parfaitement. Les négociations sont dans leur phase finale, tout devrait être clair d'ici Hockenheim".

En ce qui concerne la Formule E, Biermaier a précisé qu'après la saison, ce sera bientôt à nouveau avant la saison, car dans à peine quatre semaines, il y aura déjà le test commun de pré-saison à Valence. "Nous espérons avoir un meilleur package pour la saison dix et que Mahindra (le partenaire de propulsion) fera un meilleur travail que jusqu'à présent. Nous voulons être plus compétitifs dès le début que la saison dernière". Qui pilotera les deux bolides n'est pas encore fixé : "Nous en saurons plus dans deux ou trois semaines. Nous sommes très satisfaits de Nico (Müller), ce n'est pas un secret. Comme les pilotes DTM, il nous convient parfaitement, nous sommes déjà bien avancés. Pour la deuxième place, nous parlons avec deux ou trois pilotes". Même avec l'ex-champion Lucas di Grassi pour un retour, comme cela a été colporté à plusieurs reprises ? "Nous sommes en contact amical avec lui, mais nous ne voulons pas interférer avec sa situation contractuelle (chez Mahindra, ndlr)".

Le partenariat avec Cupra en Formule E se poursuit après l'arrivée de la filiale espagnole de Volkswagen la saison dernière : "Cupra sera la première marque du groupe à devenir entièrement électrique, la course électrique est donc très importante. Nous ne savons pas encore si la stratégie ira dans le sens d'une propulsion propre". Le contrat avec Mahindra lie Abt encore la saison prochaine, il y aura ensuite une option de deux ans, valable pour les deux parties.