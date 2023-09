Thomas Biermaier (ABT): "Mai previsto nella vita".

Molto tempo dopo il furioso finale della quartultima gara del DTM della stagione, Thomas Biermaier si trovava nel box del suo team ABT Sportsline scuotendo la testa: "Non me lo sarei mai aspettato", ha detto, non riferendosi alle due torte che i suoi dipendenti e partner gli avevano regalato per il suo 46° compleanno - e che avevano un sapore ancora più dolce dopo il primo posto di Kelvin van der Linde e il terzo di Riccardo Feller. "Una grande giornata per noi, una grande gara e una prestazione super da parte di entrambi i piloti e dell'equipaggio", ha commentato con apprezzamento prima di tornare a casa dalla sua famiglia sabato sera.

Cosa succederà dopo la fine della stagione del DTM, soprattutto perché Audi Sport non supporterà più lo sport dei clienti, come annunciato in precedenza? "Non credo ci siano dubbi sul fatto che continueremo a correre nel DTM. È importante e giusto per noi, che siamo nel DTM dal 2000. Abt e il DTM sono una cosa sola", ha spiegato il capo della squadra. "Tuttavia, si sta discutendo con chi correre. Non è facile abbandonare Audi dopo tanti anni insieme, anche se il supporto viene interrotto. Audi è ancora il primo punto di contatto. L'obiettivo è di avere una tendenza chiara entro tre o quattro settimane. Al momento non è stato deciso nulla".

Si sta discutendo anche di altri marchi del Gruppo, soprattutto perché Abt ha già partecipato per la prima volta alla 24 ore del Nürburgring con Lamborghini: "Abbiamo messo insieme un bel progetto". Biermaier ha confermato che questo progetto sarà portato avanti anche nel 2024. Per quanto riguarda la situazione dopo il ritiro di Audi, Biermaier ha aggiunto: "Siamo un team che è molto ben posizionato anche grazie ai partner e, ancora una volta, grazie alle conoscenze di Harry (il responsabile marketing Unflath, ndr). Un passo del genere fa male a tutti ed è una battuta d'arresto finanziaria, ovviamente. Ma non buttiamo via una collaborazione così lunga".

Per quanto riguarda i piloti, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di entrambi, stanno facendo un lavoro eccellente. In termini di carattere, entrambi si adattano perfettamente a noi. Le trattative sono nella fase finale, tutto dovrebbe essere chiaro entro Hockenheim".

Per quanto riguarda la Formula E, Biermaier ha specificato che dopo la stagione è presto per ricominciare, perché tra poco meno di quattro settimane ci sarà già il test pre-stagionale congiunto a Valencia. "Speriamo di avere un pacchetto migliore per la decima stagione e che (il partner di guida) Mahindra faccia un lavoro migliore rispetto al passato. Vogliamo essere più competitivi della scorsa stagione fin dall'inizio". Chi piloterà i due bolidi non è ancora deciso: "Tra due o tre settimane ci sarà chiarezza. Siamo molto contenti di Nico (Müller), non è un segreto. Come i piloti del DTM, è perfetto per noi, abbiamo fatto molta strada. Per il secondo posto stiamo parlando con due o tre piloti". Anche con l'ex campione Lucas di Grassi per un ritorno, come si è vociferato più volte? "Siamo in contatto amichevole con lui, ma non vogliamo interferire con la sua situazione contrattuale (alla Mahindra, ndr)".

La partnership con Cupra in Formula E continuerà dopo l'ingresso della filiale spagnola di Volkswagen nella scorsa stagione: "Cupra sarà il primo marchio del gruppo a diventare completamente elettrico, quindi le corse elettriche sono molto importanti. Non è ancora stato deciso se la strategia sarà quella di andare in direzione di un proprio powertrain". Il contratto con Mahindra vincola Abt anche per la prossima stagione, dopodiché è prevista un'opzione reciproca di due anni.