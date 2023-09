Thomas Biermaier (ABT): "Nunca esperei na vida".

Após o sucesso da primeira ronda do DTM no Red Bull Ring, o diretor-geral da ABT Sportsline, Thomas Biermauer, falou com a SPEEDWEEK, fazendo uma retrospetiva da corrida e dando uma perspetiva da época de 2024 do DTM.

Muito depois do final furioso da quarta e última corrida do DTM da época, Thomas Biermaier estava na box da sua equipa ABT Sportsline a abanar a cabeça: "Nunca esperaria isto", disse ele, não se referindo aos dois bolos que os seus empregados e parceiros lhe ofereceram no seu 46º aniversário - e que souberam ainda melhor depois do primeiro lugar de Kelvin van der Linde e do terceiro de Riccardo Feller. "Um grande dia para nós, uma grande corrida e um excelente desempenho de ambos os pilotos e da equipa", disse ele, agradecido, antes de regressar a casa, para junto da família, no sábado à noite.

O que vai acontecer após o final da época do DTM, especialmente porque a Audi Sport vai deixar de apoiar o desporto de clientes, como anunciado anteriormente? "Penso que não há qualquer dúvida de que vamos continuar a correr no DTM. Isso é importante e correto para nós, que estamos no DTM desde 2000. A Abt e o DTM pertencem um ao outro", explicou o chefe de equipa. "No entanto, há discussões sobre com quem vamos correr. Não é fácil abandonar a Audi depois de tantos anos juntos, mesmo que o apoio seja descontinuado. A Audi continua a ser o primeiro ponto de contacto. O objetivo é ter uma tendência clara dentro de três a quatro semanas. De momento, nada foi decidido".

Também estão a decorrer discussões sobre outras marcas do Grupo, especialmente porque Abt já participou na corrida de 24 horas em Nürburgring pela primeira vez com a Lamborghini: "Fizemos um bom projeto juntos. Biermaier confirmou que este projeto também será levado a cabo em 2024. Quanto à situação após a retirada da Audi, Biermaier acrescentou: "Somos uma equipa que também está muito bem posicionada graças aos parceiros e, mais uma vez, graças às ligações do Harry (diretor de marketing Unflath, nota do editor). Um passo como este prejudica toda a gente e é um revés financeiro, claro. Mas não deitamos fora uma colaboração tão longa".

Quanto aos pilotos, declarou: "Estamos muito satisfeitos com ambos, estão a fazer um excelente trabalho. Em termos de carácter, ambos se adaptam perfeitamente a nós. As negociações estão na fase final, tudo deve ficar claro até Hockenheim".

No que diz respeito à Fórmula E, Biermaier especificou que, depois da temporada, logo antes da temporada novamente, porque em pouco menos de quatro semanas já haverá o teste conjunto de pré-temporada em Valência. "Esperamos ter um pacote melhor para a décima temporada e que a Mahindra (parceira de pilotagem) faça um trabalho melhor do que antes. Queremos ser mais competitivos do que na época passada desde o início". Quem vai pilotar os dois bólides ainda não está definido: "Dentro de duas ou três semanas haverá clareza. Estamos muito satisfeitos com o Nico (Müller), isso não é segredo. Tal como os pilotos do DTM, ele adapta-se perfeitamente a nós, já percorremos um longo caminho. Para o segundo lugar, estamos a falar com dois ou três pilotos". Também com o ex-campeão Lucas di Grassi sobre um regresso, como já foi referido várias vezes? "Estamos em contacto amigável com ele, mas não queremos interferir com a situação do seu contrato (na Mahindra, note-se)."

A parceria com a Cupra na Fórmula E vai continuar depois de a filial espanhola da Volkswagen ter aderido na época passada: "A Cupra será a primeira marca do grupo a tornar-se totalmente eléctrica, pelo que as corridas eléctricas são muito importantes. Ainda não foi decidido se a estratégia é ir na direção do nosso próprio grupo motopropulsor". O contrato com a Mahindra continua a vincular a Abt na próxima época, após a qual existe uma opção mútua de dois anos.