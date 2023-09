La classification des véhicules adaptée avant la deuxième manche du DTM

Avant la deuxième course du DTM, la SRO adapte la classification des véhicules. BMW et Ferrari doivent ajouter du poids - Audi et Mercedes-AMG peuvent en revanche décharger.

Pour la deuxième course du DTM et de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring, il y a une légère adaptation de la classification par la SRO, qui est responsable de la BoP dans les séries de courses ADAC.

L'OAR classe les circuits en quatre catégories différentes et développe une BoP spécifique pour chaque catégorie de circuit. L'OAR souhaite ainsi compenser les différences spécifiques aux véhicules sur les différents circuits. Le circuit de Styrie est classé dans la catégorie C.

C'est la première fois que l'OAR s'occupe de la classification en DTM, l'ADAC collaborant déjà depuis de nombreuses années avec l'organisation de Stéphane Ratel. En 2021 et 2022, AVL s'est occupé de la classification DTM, qui a toutefois suscité de nombreuses critiques de la part des participants et des fans.

L'Audi R8 LMS GT3 et la Mercedes-AMG GT3 sont autorisées à décharger chacune cinq kilos. Le poids minimum de l'Audi est désormais de 1 295 kilogrammes, tandis que la Mercedes affiche 1 315 kilogrammes sur la balance.

La Ferrari 296 GT3 doit charger cinq kilogrammes. Le poids minimum est désormais de 1 305 kilogrammes.

La BMW M4 GT3 doit être chargée de dix kilos. La voiture munichoise doit peser au moins 1.330 kg. Schubert Motorsport prend la première ligne de départ avec ses deux voitures.