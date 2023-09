La classificazione delle auto è stata modificata prima del secondo round del DTM

Per la seconda gara del DTM e dell'ADAC GT Masters al Red Bull Ring, l'SRO, responsabile dei BoP delle gare ADAC, ha apportato una leggera modifica alla classificazione.

L'SRO suddivide i circuiti in quattro diverse categorie e sviluppa un BoP separato per ogni categoria di circuito. In questo modo, l'SRO vuole compensare le differenze specifiche dei veicoli sui vari circuiti. Il circuito della Stiria è classificato nella categoria C.

È la prima volta che la SRO si occupa della classificazione nel DTM, dopo che l'ADAC ha lavorato per molti anni con l'organizzazione di Stéphane Ratel. Nel 2021 e nel 2022, AVL si è occupata della classificazione del DTM, suscitando però molte critiche tra i partecipanti e gli appassionati.

L'Audi R8 LMS GT3 e la Mercedes-AMG GT3 possono scaricare cinque chilogrammi ciascuna. Il peso minimo dell'Audi è ora di 1.295 kg, mentre quello della Mercedes è di 1.315 kg.

La Ferrari 296 GT3 deve scaricare cinque chilogrammi. Il peso minimo è ora di 1.305 kg.

La BMW M4 GT3 deve pesare dieci chilogrammi. La vettura di Monaco deve pesare almeno 1.330 kg. Schubert Motorsport occupa la prima fila della griglia di partenza con entrambe le vetture.