Classificação dos automóveis ajustada antes da segunda ronda do DTM

Para a segunda corrida do DTM e do ADAC GT Masters no Red Bull Ring, há um ligeiro ajustamento da classificação por parte da SRO, que é responsável pelo BoP nas séries de corridas ADAC.

O SRO categoriza as pistas de corrida em quatro categorias diferentes e desenvolve um BoP separado para cada categoria de pista. Desta forma, a SRO pretende compensar as diferenças específicas dos veículos nas várias pistas de corrida. O circuito da Estíria está classificado na categoria C.

Esta é a primeira vez que a SRO se encarrega da classificação no DTM, depois de a ADAC ter trabalhado com a organização de Stéphane Ratel durante muitos anos. Em 2021 e 2022, a AVL foi responsável pela classificação do DTM, o que, no entanto, causou muitas críticas entre os participantes e os fãs.

O Audi R8 LMS GT3 e o Mercedes-AMG GT3 podem descarregar cinco quilos cada um. O peso mínimo do Audi é agora de 1.295 quilogramas, enquanto o Mercedes pesa 1.315 quilogramas.

O Ferrari 296 GT3 tem de descarregar cinco quilos. O peso mínimo é agora de 1.305 quilogramas.

O BMW M4 GT3 tem de pesar dez quilos. O carro de Munique tem de pesar um mínimo de 1330 kg. A Schubert Motorsport ocupa a primeira linha da grelha com os dois carros.