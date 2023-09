René Rast (BMW) comemora 26ª vitória no DTM no Red Bull Ring



por Jonas Plümer

DTM

O tricampeão do DTM comemora a sua 26ª vitória no DTM e vence no Red Bull Ring. Thomas Preining assume a liderança da classificação no Manthey Porsche - Mirko Bortolotti sem pontos.

