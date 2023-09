El líder Thomas Preining: "El tercer puesto más bonito".

No es frecuente que el tercer clasificado brille casi más que el ganador (René Rast). Así ocurrió el domingo tras la antepenúltima carrera del DTM: "Este es el tercer puesto que más feliz me hace en mi carrera", vitoreó Thomas Preining, el antiguo y ahora de nuevo actual líder de la general.

La ventaja antes de Hockenheim (21/22 de octubre) es de diez puntos sobre Mirko Bortolotti, al que la mala suerte persiguió en su carrera de casa. Preining sumó 26 puntos por su sexto y tercer puesto en su carrera de casa ("Estoy deseando que llegue el año que viene, el ambiente es genial").

"Ha sido una dura batalla en la que he tenido que apretar en cada vuelta para traer a casa el podio. La presión de los pilotos de BMW era enorme", admitió el piloto oficial de Porsche. De hecho, Preining impidió el triplete de los muniqueses (Rast por delante de Sheldon van der Linde, cuarto Marco Wittmann), que tenían una clara ventaja de velocidad en una pista seca. Uno de los factores decisivos para el podio fue el perfecto trabajo del equipo de boxes de Manthey, que despachó a Preining en 6,5 segundos en la parada obligatoria.

Mientras que el de Linz estaba contento con el tercer puesto, su rival por el título, Bortolotti, tuvo que luchar hasta el final en su "carrera más aburrida". Porque en el tumulto posterior a la salida fue tocado en la parte trasera por el Porsche de Marvin Dienst (que había sido empujado él mismo) ya en la primera curva, lo que desencadenó un pinchazo que obligó al vienés a hacer una temprana visita a boxes tras una lenta primera vuelta. "Ahí se acabó todo. Todavía podía haber esperado un caos por la fuerte lluvia o las situaciones del coche de seguridad, pero no pasó nada." El 22º puesto fue un resultado nulo, "lo que siempre duele, no sólo en la fase final de un campeonato". Los siete puntos del sábado por el noveno puesto mantuvieron vivas las opciones de Bortolotti para las dos últimas carreras.

De los otros héroes locales en el Red Bull Ring, Clemens Schmid estaba mucho más satisfecho que su compatriota tirolés Luggi Auer. El sexto puesto en el Lamborghini de Grasser fue su segundo mejor resultado en esta temporada del DTM. Aunque llegó a ser cuarto en las primeras vueltas tras una buena salida, pero luego ya no pudo igualar a Wittmann, la actuación del piloto de Steinach fue impecable. "La presión de nuestros neumáticos no era óptima, así que perdí agarre en el eje trasero. Pero el ritmo era bastante bueno. Por desgracia, la esperanza de lluvia no se hizo realidad. Los BMW tenían un gran excedente en las rectas. En Hockenheim quiero hacer bien las dos carreras", dijo el piloto de Lamborghini, que el sábado (25º) no había sumado ningún punto.

Lucas Auer habría esperado algo más que el 15º y el 11º puesto, respectivamente. El jefe del equipo, Christian Hohenadel, asumió que su equipo Winward cometió un completo error táctico en la primera sesión de clasificación del sábado, en unas condiciones cambiantes. El domingo, la posición de salida 21 también fue una mala posición de salida, pero el piloto de Kufstein demostró su potencial con dos remontadas. "En general, a los pilotos de Mercedes nos faltó ritmo para estar en las primeras posiciones aquí. No hubo nada más, aunque mis carreras no fueron malas".