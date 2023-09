Le leader Thomas Preining : "La plus belle des troisièmes places".

Ce n'est pas souvent que le troisième du classement rayonne presque plus que le vainqueur (René Rast). Dimanche, après la troisième et dernière course DTM, c'est le cas : "C'est la troisième place qui me rend le plus heureux dans ma carrière", a exulté Thomas Preining, l'ancien et désormais à nouveau actuel leader du classement général.

Avant Hockenheim (21 et 22 octobre), il compte dix points d'avance sur Mirko Bortolotti, qui a été poursuivi par la malchance dans sa course à domicile. Preining a remporté 26 points pour ses sixième et troisième places lors de sa course à domicile ("je me réjouis déjà de l'année prochaine, l'ambiance est formidable").

"Ce fut une lutte acharnée, au cours de laquelle j'ai dû pousser à chaque tour pour ramener le podium à la maison. La pression des pilotes BMW était énorme", a admis le pilote d'usine Porsche. Preining a en effet empêché les Munichois de réaliser un triplé (Rast devant Sheldon van der Linde, quatrième Marco Wittmann), qui avaient un net avantage de vitesse sur la piste sèche. Le travail parfait de l'équipe des boxes Manthey, qui a éliminé Preining en 6,5 secondes lors de l'arrêt obligatoire, a été déterminant pour la place sur le podium.

Si le pilote de Linz était heureux de sa troisième place, son rival pour le titre, Bortolotti, a dû se battre à travers sa "course la plus ennuyeuse". En effet, dans la cohue qui a suivi le départ, il a été touché à l'arrière par la Porsche de Marvin Dienst dès le premier virage (qui avait lui-même été poussé), ce qui a provoqué une crevaison qui a contraint le Viennois à rentrer tôt au stand après un premier tour lent. "Tout était donc joué. J'aurais pu encore espérer un chaos dû à une forte pluie ou à une situation de safety car, mais il ne s'est rien passé". La 22e place était un résultat nul, "qui fait toujours mal, et pas seulement dans la phase finale d'un championnat". Les sept points obtenus samedi pour la neuvième place ont maintenu les chances de Bortolotti pour les deux dernières courses.

Parmi les autres matadors locaux présents sur le Red Bull Ring, Clemens Schmid était nettement plus satisfait que son compatriote tyrolien Luggi Auer. Sa sixième place au volant de la Lamborghini Grasser a été son deuxième meilleur résultat de la saison DTM. Bien qu'il se soit même classé quatrième dans les premiers tours après un bon départ, mais qu'il n'ait ensuite pas pu tenir tête à Wittmann, la performance du pilote de Steinach a été impeccable. "La pression de nos pneus n'était pas optimale, ce qui m'a fait perdre de l'adhérence sur l'essieu arrière. Mais le rythme était plutôt bon. L'espoir d'une pluie ne s'est malheureusement pas réalisé. Les BMW avaient un énorme excédent dans les lignes droites. A Hockenheim, je veux réussir les deux courses", a déclaré le pilote Lamborghini, qui n'avait pas marqué de points samedi (25e).

Lucas Auer aurait lui aussi espéré mieux que les 15e et 11e places. Le chef d'équipe Christian Hohenadel a pris sur lui le fait que son équipe Winward ait complètement raté sa tactique samedi lors de la première séance de qualification dans des conditions changeantes. Dimanche, la 21e place sur la grille était également une mauvaise position de départ, mais le pilote de Kufstein a montré son potentiel en effectuant deux remontées. "D'une manière générale, il nous manquait, à nous pilotes Mercedes, le rythme pour atteindre les sommets. Il n'y avait rien de plus à l'intérieur, même si mes courses n'étaient pas mauvaises".