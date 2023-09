Il leader Thomas Preining: "Il più bel terzo posto".

Non capita spesso che il terzo classificato sia più felice del vincitore (René Rast). È successo domenica dopo la terzultima gara del DTM: "Questo è il terzo posto che mi rende più felice nella mia carriera", ha esultato Thomas Preining, l'ex e ora di nuovo attuale leader della classifica generale.

Il vantaggio prima di Hockenheim (21/22 ottobre) è di dieci punti su Mirko Bortolotti, che è stato perseguitato dalla sfortuna nella sua gara di casa. Preining ha ottenuto 26 punti per il sesto e il terzo posto nella gara di casa ("Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno, l'atmosfera è fantastica").

"È stata una dura battaglia in cui ho dovuto spingere ogni giro per portare a casa il podio. La pressione dei piloti BMW era enorme", ha ammesso il pilota della Porsche. Preining ha infatti impedito una doppietta per i Monaco (Rast davanti a Sheldon van der Linde, quarto Marco Wittmann), che avevano un chiaro vantaggio di velocità su pista asciutta. Uno dei fattori decisivi per il podio è stato il lavoro perfetto dell'equipaggio dei box Manthey, che ha eliminato Preining in 6,5 secondi alla sosta obbligatoria.

Mentre l'uomo di Linz era felice del terzo posto, il rivale per il titolo Bortolotti ha dovuto lottare per superare la sua "gara più noiosa". Nel trambusto dopo la partenza, infatti, è stato toccato al posteriore dalla Porsche di Marvin Dienst (che era stato spinto a sua volta) già alla prima curva, innescando una foratura che ha costretto il viennese a una visita anticipata ai box dopo un primo giro lento. "È stata la fine di tutto. Avrei potuto ancora sperare nel caos della pioggia battente o in situazioni di safety car, ma non è successo nulla". Il 22° posto è un risultato nullo, "che fa sempre male, non solo nella fase finale di un campionato". I sette punti del sabato per il nono posto hanno tenuto vive le possibilità di Bortolotti per le ultime due gare.

Tra gli altri eroi locali presenti al Red Bull Ring, Clemens Schmid è stato molto più soddisfatto del suo connazionale tirolese Luggi Auer. Il sesto posto della Lamborghini di Grasser è stato il suo secondo miglior risultato in questa stagione del DTM. Sebbene sia arrivato addirittura quarto nei primi giri dopo una buona partenza, ma poi non sia più riuscito a eguagliare Wittmann, la prestazione del nativo di Steinach è stata impeccabile. "La pressione dei nostri pneumatici non era ottimale, quindi ho perso aderenza sull'asse posteriore. Ma il ritmo era abbastanza buono. Purtroppo, la speranza di pioggia non si è avverata. Le BMW avevano un enorme vantaggio sui rettilinei. A Hockenheim voglio fare bene entrambe le gare", ha detto il pilota della Lamborghini, che sabato (25°) non era riuscito a conquistare punti.

Lucas Auer si sarebbe aspettato più del 15° e dell'11° posto rispettivamente. Il boss del team Christian Hohenadel si è preso la responsabilità di aver commesso un errore tattico completo nella prima sessione di qualifiche di sabato, in condizioni mutevoli. Domenica, anche la posizione di partenza 21 è stata una pessima partenza, ma il pilota di Kufstein ha mostrato il suo potenziale con due rimonte. "In generale, a noi piloti Mercedes mancava il passo per le posizioni di vertice. Non c'era niente di più, anche se le mie gare non sono state male".