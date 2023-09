Líder Thomas Preining: "O mais belo terceiro lugar".

Para os austríacos, o fim de semana de corrida do DTM no Red Bull Ring foi uma montanha-russa de emoções. Enquanto Thomas Preining assumiu a liderança da classificação, Lucas Auer ficou aquém das suas expectativas.

Não é frequente que o terceiro classificado tenha mais prazer do que o vencedor (René Rast). Foi o que aconteceu no domingo, após a terceira e última corrida do DTM: "Este é o terceiro lugar que me deixa mais feliz na minha carreira", aplaudiu Thomas Preining, o antigo e agora novamente atual líder da classificação geral.

A liderança antes de Hockenheim (21/22 de outubro) é de dez pontos em relação a Mirko Bortolotti, que foi afetado pelo azar na sua corrida caseira. Preining somou 26 pontos pelo sexto e terceiro lugares na sua corrida caseira ("Estou ansioso pelo próximo ano, o ambiente é ótimo").

"Foi uma batalha dura em que tive de me esforçar em todas as voltas para chegar ao pódio. A pressão dos pilotos da BMW era enorme", admitiu o piloto da Porsche. De facto, Preining impediu um "dois-três" para os Munichs (Rast à frente de Sheldon van der Linde, quarto Marco Wittmann), que tinham uma clara vantagem de velocidade numa pista seca. Um dos factores decisivos para o pódio foi o trabalho perfeito da equipa de boxes de Manthey, que despachou Preining em 6,5 segundos na paragem obrigatória.

Enquanto o homem de Linz estava contente com o terceiro lugar, o rival pelo título, Bortolotti, teve de lutar para ultrapassar a sua "corrida mais aborrecida". Com efeito, na confusão que se seguiu à partida, foi tocado na traseira pelo Porsche de Marvin Dienst (que tinha sido empurrado) logo na primeira curva, o que provocou um furo que obrigou o vienense a ir para as boxes mais cedo, após uma primeira volta lenta. "Foi o fim de tudo. Ainda podia ter esperado pelo caos da chuva forte ou por situações de safety car, mas nada aconteceu." O 22º lugar foi um resultado nulo, "o que é sempre mau, não só na fase final de um campeonato". Os sete pontos conquistados no sábado, pelo nono lugar, mantiveram vivas as hipóteses de Bortolotti para as duas últimas corridas.

Dos outros heróis locais no Red Bull Ring, Clemens Schmid estava muito mais satisfeito do que o seu compatriota tirolês Luggi Auer. O sexto lugar no Lamborghini da Grasser foi o seu segundo melhor resultado nesta época do DTM. Embora tenha chegado a estar em quarto lugar nas primeiras voltas, depois de um bom arranque, mas depois já não conseguiu fazer frente a Wittmann, o desempenho do natural de Steinach foi impecável. "A pressão dos pneus não era a ideal, pelo que perdi a aderência no eixo traseiro. Mas o ritmo era bastante bom. Infelizmente, a esperança de chuva não se concretizou. Os BMW tinham um grande excedente nas rectas. Em Hockenheim, quero fazer as duas corridas bem", disse o piloto do Lamborghini, que não conseguiu marcar nenhum ponto no sábado (25).

Lucas Auer esperava mais do que o 15º e o 11º lugares, respetivamente. O chefe de equipa Christian Hohenadel assumiu que a sua equipa Winward cometeu um erro tático completo na primeira sessão de qualificação de sábado, em condições variáveis. No domingo, a posição de partida 21 foi também uma má posição de partida, mas o piloto de Kufstein mostrou o seu potencial com duas recuperações. "De um modo geral, nós, os pilotos da Mercedes, não tínhamos o ritmo necessário para ocupar as primeiras posições. Não havia mais nada a fazer, apesar de as minhas corridas não terem sido más."