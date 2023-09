DTM Norisring et MotoGP Sachsenring en même temps en 2024

Du 5 au 7 juillet 2024, deux des plus grands événements de sport automobile allemands auront lieu simultanément. Nuremberg accueillera le spectacle urbain du DTM sur le Norisring, tandis que le MotoGP s'élancera simultanément sur le Sachsenring.

En 2023, les deux événements ont attiré un nombre de spectateurs à six chiffres, celui du Sachsenring a même commencé par un 2. De plus, les deux événements sont organisés par l'ADAC, c'est pourquoi il a d'abord été supposé qu'il pourrait encore y avoir un décalage dans le calendrier du DTM à ce sujet.

"Les deux dates sont fixées, il ne faut plus s'attendre à des ajustements, nous avons déjà travaillé longtemps sur le sujet", a déclaré un porte-parole de l'ADAC à Speedweek. "Au niveau du personnel, cela ne pose aucun problème, nous avons des structures d'organisation différentes et indépendantes, il n'y a de chevauchement que dans mon domaine et avec ma personne, mais tout cela est finalement réalisable".

Le porte-parole de l'ADAC poursuit : "Ce n'est certainement pas un scénario idéal, c'est pourquoi nous avons essayé de l'éviter dans le passé. Le chevauchement a déjà eu lieu dans le passé, ce n'est pas optimal, mais l'intersection entre les deux événements est également très faible du côté des fans".

"L'année prochaine, pour le MotoGP, nous avons le cas du GP du Kazakhstan qui vient s'ajouter au calendrier, plus l'Euro de football en Allemagne. Cela limite la flexibilité de la date du GP du Sachsenring, car Leipzig est le lieu du championnat d'Europe de football et les capacités des forces de l'ordre et de secours ne sont disponibles qu'à certaines dates. Et le Norisring ne peut malheureusement pas non plus être déplacé de manière flexible. De plus, nous sommes dépendants du calendrier international du GT pour trouver une date".