DTM Norisring e MotoGP Sachsenring 2024 allo stesso tempo

Dal 5 al 7 luglio 2024 si terranno contemporaneamente due dei più grandi eventi motoristici della Germania. A Norimberga, il DTM ospiterà lo spettacolo cittadino al Norisring, mentre il MotoGP inizierà al Sachsenring alla stessa ora.

Nel 2023, entrambi gli eventi hanno registrato un numero di spettatori a sei cifre, mentre quello del Sachsenring è iniziato addirittura con un 2. Inoltre, entrambi gli eventi sono organizzati dall'ADAC, motivo per cui inizialmente si era ipotizzato un possibile spostamento del calendario del DTM.

"Entrambe le date sono state fissate, non ci si può aspettare altri aggiustamenti, stiamo già lavorando sulla questione da molto tempo", ha dichiarato a Speedweek un portavoce dell'ADAC. "In termini di personale, non è un problema, abbiamo strutture organizzative diverse e indipendenti, ci sono sovrapposizioni solo nella mia area e con la mia persona, ma alla fine è tutto fattibile".

Il portavoce dell'ADAC continua: "Non è certo uno scenario ideale, per questo abbiamo cercato di evitarlo in passato. La sovrapposizione è avvenuta anche in passato, non è l'ideale, tuttavia l'intersezione tra i due eventi è molto ridotta anche dal lato dei tifosi."

"L'anno prossimo, con la MotoGP, si aggiungerà al calendario il GP del Kazakistan e il Campionato Europeo di Calcio in Germania. Questo limita la flessibilità della data del GP del Sachsenring, poiché Lipsia è una sede del Campionato Europeo di Calcio e le capacità sono disponibili solo per le forze di soccorso e di sicurezza in determinate date. Purtroppo anche il Norisring non può essere spostato in modo flessibile. Inoltre, per trovare una data dipendiamo dal calendario internazionale del GT".