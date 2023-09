DTM Norisring e MotoGP Sachsenring 2024 em simultâneo

Em 2024, o evento do DTM em Norisring e a participação do MotoGP em Sachsenring terão lugar no mesmo fim de semana. Por que é que isto não é um problema, apesar de ambos os eventos serem organizados pela ADAC.

De 5 a 7 de julho de 2024, dois dos maiores eventos de desporto automóvel da Alemanha terão lugar em simultâneo. Em Nuremberga, o DTM acolherá o espetáculo citadino no Norisring, enquanto o MotoGP começará no Sachsenring à mesma hora.

Em 2023, ambos os eventos tiveram um número de espectadores de seis dígitos, tendo o de Sachsenring começado mesmo com um 2. Além disso, ambos os eventos são organizados pela ADAC, razão pela qual se especulou inicialmente que ainda poderia haver uma mudança no calendário do DTM aqui.

"Ambas as datas são fixas, não se esperam mais ajustes, já estamos a trabalhar no assunto há muito tempo", disse um porta-voz da ADAC à Speedweek. "Em termos de pessoal, não é um problema, temos estruturas organizacionais diferentes e independentes, há sobreposições apenas na minha área e com a minha pessoa, mas é tudo viável no final".

O porta-voz da ADAC continua: "Não é certamente um cenário ideal, e é por isso que tentámos evitá-lo no passado. A sobreposição também já aconteceu no passado, não é ideal, no entanto, a intersecção entre os dois eventos também é muito pequena do lado dos fãs".

"No próximo ano, temos o caso do MotoGP, com o GP do Cazaquistão a ser adicionado ao calendário, e o Campeonato Europeu de Futebol na Alemanha. Isto restringe a flexibilidade da data do GP de Sachsenring, uma vez que Leipzig é um local do Campeonato Europeu de Futebol e as capacidades só estão disponíveis para as forças de salvamento e de segurança em determinadas datas. E, infelizmente, o Norisring também não pode ser deslocado para trás e para a frente de forma flexível. Além disso, estamos dependentes do calendário internacional de GT para encontrar uma data lá".