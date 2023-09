Mercedes-AMG organise un test pour les jeunes à Valence

Mercedes-AMG met l'accent sur la promotion de la relève. Les 9 et 10 novembre, le Mercedes-AMG Young Driver Test aura lieu à Valence. En 2022, Jusuf Owega y a testé le véhicule et a été promu dans l'équipe DTM.

Du 7 au 11 novembre 2023, les "AMG Racing Series" se dérouleront sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Lors de cet événement de plusieurs jours, les participants pourront tester les limites de leur véhicule sous la direction d'ingénieurs compétents et de pilotes de course professionnels.

Dans ce cadre, un "Mercedes-AMG Young Driver Test" aura lieu les 9 et 10 novembre, au cours duquel les équipes Mercedes-AMG Customer Racing pourront engager des pilotes de course prometteurs âgés de 17 à 25 ans. Jusqu'à deux jeunes talents classés Or ou Argent par la FIA peuvent être nommés par véhicule.

Dans un premier temps, les Young Drivers pourront démontrer leurs capacités lors d'une course contre la montre individuelle en deux groupes. Les dix talents les plus rapides de chaque groupe se qualifient également pour un long run. Les deux pilotes les plus performants de ce test seront honorés lors de l'événement final "Champions United" et recevront également une place au départ d'une future course internationale GT3. Pour cette course, ils seront coachés par un pilote expérimenté de Mercedes-AMG Performance.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "En tant que constructeur, nous accordons une grande importance à la promotion des jeunes talents. En Allemagne notamment, il n'existe malheureusement que peu de programmes de promotion pour les jeunes sportifs automobiles. Nous voulons assumer notre responsabilité dans ce domaine et proposons avec l'AMG Young Driver Test une plateforme permettant aux jeunes talents de se présenter sous un accompagnement professionnel. En collaboration avec nos équipes Mercedes-AMG Customer Racing, nous offrirons aux deux meilleurs pilotes du test une place de départ dans une course internationale GT3. Ainsi, nous ne nous contentons pas de trier les talents, mais donnons de manière ciblée aux pilotes les plus doués la chance de faire leurs preuves au plus haut niveau, soutenus par l'expertise d'un pilote de performance".

En 2022 déjà, un test de jeunes pilotes de Mercedes-AMG a eu lieu à Barcelone. Jusuf Owega y a notamment testé la Mercedes-AMG GT3. Après ce test, le pilote de Cologne a rejoint l'équipe DTM de la marque à l'étoile.