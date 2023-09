Mercedes-AMG ospita un test junior a Valencia

Dal 7 all'11 novembre 2023, la "AMG Racing Series" si svolgerà sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia. In questo evento di più giorni, i partecipanti potranno testare i limiti del proprio veicolo sotto la guida di ingegneri competenti e piloti professionisti.

Nell'ambito di questo evento, il 9 e 10 novembre si terrà un "Mercedes-AMG Young Driver Test", durante il quale i Customer Racing Team Mercedes-AMG potranno schierare promettenti piloti di sesso maschile e femminile di età compresa tra i 17 e i 25 anni. Per ogni veicolo possono essere nominati fino a due giovani talenti con classificazione FIA Gold o Silver.

Per prima cosa, i giovani piloti potranno dimostrare le loro capacità in una prova a tempo individuale in due gruppi. I dieci talenti più veloci di ciascun gruppo si qualificheranno anche per una corsa lunga. I due piloti di sesso femminile o maschile che avranno ottenuto i migliori risultati nella prova saranno premiati all'evento finale "Champions United" e riceveranno anche un posto di partenza in una futura gara internazionale GT3. Durante questa gara saranno allenati da un pilota esperto di Mercedes-AMG.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Come costruttore, attribuiamo grande importanza alla promozione dei giovani talenti. In Germania, in particolare, purtroppo non esistono quasi programmi di sostegno per i giovani piloti di motorsport. Vogliamo essere all'altezza della nostra responsabilità in questo settore e, con l'AMG Young Driver Test, offrire una piattaforma attraverso la quale i giovani talenti possono presentarsi sotto una guida professionale. Insieme ai nostri team Mercedes-AMG Customer Racing, offriremo ai due migliori piloti del test un posto di partenza in una gara internazionale GT3. In questo modo, non solo selezioniamo i talenti, ma diamo anche la possibilità ai piloti più talentuosi di dimostrare il proprio valore ai massimi livelli, con il supporto dell'esperienza di un pilota professionista."

Mercedes-AMG ha già organizzato un test per giovani piloti a Barcellona nel 2022. Tra gli altri, Jusuf Owega ha provato la Mercedes-AMG GT3. Dopo il test, il pilota di Colonia è stato promosso nella squadra DTM del marchio con la stella.