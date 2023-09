Mercedes-AMG realiza teste júnior em Valência

De 7 a 11 de novembro de 2023, o "AMG Racing Series" terá lugar no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Neste evento de track day de vários dias, os participantes podem testar os limites do seu veículo sob a orientação de engenheiros competentes e pilotos de corrida profissionais.

No âmbito deste evento, será realizado um "Mercedes-AMG Young Driver Test" nos dias 9 e 10 de novembro, durante o qual as Mercedes-AMG Customer Racing Teams poderão colocar em pista promissores pilotos masculinos e femininos com idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos. Podem ser nomeados até dois jovens talentos com a classificação de Ouro ou Prata da FIA por veículo.

Em primeiro lugar, os jovens pilotos podem demonstrar as suas capacidades num contrarrelógio individual em dois grupos. Os dez talentos mais rápidos de cada grupo também se qualificarão para uma corrida longa. Os dois pilotos femininos ou masculinos mais bem sucedidos do teste serão homenageados no evento final "Champions United" e receberão também um lugar de partida numa futura corrida internacional de GT3. Eles serão treinados por um experiente piloto de desempenho da Mercedes-AMG durante este evento de corrida.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Como fabricante, damos grande importância à promoção de jovens talentos. Infelizmente, na Alemanha, em particular, quase não existem programas de apoio a jovens pilotos de desportos motorizados. Queremos estar à altura da nossa responsabilidade nesta área e, com o AMG Young Driver Test, oferecer uma plataforma através da qual os jovens talentos se podem apresentar sob orientação profissional. Juntamente com as nossas Mercedes-AMG Customer Racing Teams, vamos dar aos dois melhores pilotos do teste um lugar de partida numa corrida internacional de GT3. Desta forma, não estamos apenas a filtrar o talento, mas também a dar especificamente aos pilotos mais talentosos a oportunidade de provarem o seu valor ao mais alto nível - apoiados pela experiência de um piloto de performance."

A Mercedes-AMG já realizou um teste de jovens pilotos em Barcelona em 2022. Entre outros, Jusuf Owega testou o Mercedes-AMG GT3 no local. Após o teste, o piloto de Colónia foi promovido à equipa DTM da marca com a estrela.