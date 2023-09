L'ex-champion Bruno Spengler : vainqueur de la course et guide touristique



Par Jonas Plümer - Traduction automatique de Allemand

DTM

Le champion DTM 2012 Bruno Spengler a non seulement remporté la course du samedi dans l'ADAC GT Masters lors du week-end de course DTM sur le Red Bull Ring, mais il était également l'expert du Track Safari.

