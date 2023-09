L'ex campione Bruno Spengler: vincitore di gare e guida turistica

Il campione DTM 2012 è tornato a partecipare a un evento DTM al Red Bull Ring. Nell'ADAC GT Masters ha gareggiato con Maxime Oosten per FK Performance Motorsport. Il sabato, in particolare, è stato un ricordo di successo per il canadese: Dopo due squalifiche, il duo olandese-canadese ha vinto la gara di sabato in Stiria.

Inoltre, l'esperienza del campione DTM 2012 è stata richiesta anche al microfono. Durante il Track Safari di venerdì pomeriggio, ha spiegato ai fan in pullman le caratteristiche speciali del tracciato di 4,318 chilometri in Stiria.

"È stato molto divertente per me. Il Track Safari è una cosa fantastica, perché i passeggeri possono sperimentare in prima persona la velocità delle auto da corsa sul circuito. Non appena le auto GT3 ci superano, quasi tutto l'autobus si muove", ha spiegato Spengler.