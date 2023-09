Ex-campeão Bruno Spengler: Vencedor de corridas e guia turístico

O campeão do DTM de 2012, Bruno Spengler, não só venceu a corrida de sábado do ADAC GT Masters no fim de semana de corrida do DTM no Red Bull Ring, como também foi o especialista no Track Safari.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

O campeão do DTM de 2012 regressou a uma prova do DTM no Red Bull Ring. No ADAC GT Masters, competiu com Maxime Oosten pela FK Performance Motorsport. O sábado, em particular, foi uma memória de sucesso para o canadiano: Depois de duas desqualificações, a dupla holandesa-canadiana venceu a corrida de sábado na Estíria.

Além disso, a experiência do campeão do DTM de 2012 também foi solicitada ao microfone. Durante o Track Safari, na sexta-feira à tarde, explicou aos fãs, num autocarro, as características especiais da pista de 4,318 quilómetros na Estíria.

"Foi muito divertido para mim. O Track Safari é uma coisa óptima, porque os passageiros podem experimentar a velocidade dos carros de corrida na pista em primeira mão. Assim que os carros GT3 passam por nós, quase todo o autocarro está em movimento", explicou Spengler.