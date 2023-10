DRM final de temporada 1973 - ¿enfrentamiento en la sauna?

Aún quedaban tres pilotos con posibilidades de ganar el título: Hans Heyer en el Capri de fábrica de la división grande, Dieter Glemser con el Escort de Zakspeed y Dieter Basche en el BMW 2002 del equipo GS.

La carrera estaba programada para el primer fin de semana de octubre, una época en la que puede hacer bastante frío y ser incómoda en el Sauerland. En este caso, podía ser extremadamente difícil y también peligroso, porque los neumáticos sólo podían tener la temperatura adecuada para acumular adherencia en la pista de 3,5 kilómetros en las últimas curvas antes de la meta.

Erich Zakowski recordó. "Así que pensamos qué podíamos hacer para mejorar la situación. Las mantas calefactadas, tan comunes hoy en día, no existían en aquella época. En algún momento se nos ocurrió la idea de calentar los neumáticos en una sauna antes de la salida. Se suponía que el calor seco sentaría bien a los neumáticos, y había espacio suficiente para los rodillos en una sauna tan empotrada en el sótano".

Y luego, divertido, continuó: "Además, era una suerte que, de todas formas, necesitara una sauna para mi casa de Daubach en aquel momento. El transporte al Sauerland se organizó con el conductor de Zakspeed Hartmut Kautz, que tenía una empresa de alquiler de coches y puso a disposición una de sus furgonetas abiertas. Zak continúa: "Por supuesto, todo esto se hizo bajo estricto secreto: la competición no debía enterarse de antemano".

Sobre el terreno, resultó que el equipo Zakspeed no era el único que había pensado en ello. Más o menos se sabía que Ford también tenía algo bajo la manga. De hecho, tenían preparada una solución: una gran bañera fabricada en secreto con el mejor aluminio, en la que se calentarían los neumáticos con agua caliente.

En Porsche-Kremer y también en Fritzinger, las ruedas giraban en un asador, por así decirlo, calentado por una batería de "lanzallamas" alimentados con bombonas de gas. Sólo Dieter Basche no llevaba nada parecido.

En los entrenamientos, Heyer marcó el mejor tiempo de su división con el Capri, pero se notaba que los neumáticos giraban con fuerza por el baño de agua en la salida en parado. Será para siempre el secreto de Erich Zakowski por qué también había dado espacio a algunos neumáticos Porsche para sudar en su sauna. Habría sido una mala idea poner un poco nervioso al "amistoso" equipo de fábrica. En cualquier caso, Glemser logró el mejor tiempo en la división pequeña con los neumáticos de sauna por delante de Basche - Zak: "Nos sentíamos preparados".

El alboroto y todo el esfuerzo con los neumáticos calientes no sirvieron para nada el domingo de la carrera. No sólo hacía frío, sino que también llovía. Heyer no tuvo ninguna oportunidad contra los Porsches de Stenzel y Keller en la división grande y sólo pudo terminar quinto. Dieter Glemser, por su parte, ganó la primera de las dos carreras de la división pequeña con su Escort y pudo permitirse ceder ante Helmut Kelleners en la segunda y conformarse con el segundo puesto. Fue el primer título de campeón para Zakspeed en el DRM, y vendrían muchos más.

Sin embargo, lo que empezó de forma más bien discreta a última hora de la tarde del domingo de la carrera iba a tener un efecto muy negativo en el deporte del motor en Alemania y Europa durante meses. Mi colega Rainer Braun informó de ello en detalle hace unos días.