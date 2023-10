Finale de la saison DRM 1973 - Showdown dans le sauna ?

Trois pilotes pouvaient encore prétendre au titre : Hans Heyer dans la Capri d'usine de la grande division, Dieter Glemser avec l'Escort de Zakspeed ainsi que Dieter Basche dans la BMW 2002 de l'équipe GS.

La course était prévue pour le premier week-end d'octobre, à une époque où le Sauerland peut déjà être froid et inconfortable. Dans ce cas, cela pourrait être extrêmement difficile et dangereux, car les pneus ne pouvaient être à la bonne température pour adhérer au circuit de 3,5 kilomètres que dans les derniers virages avant l'arrivée.

Erich Zakowski se souvenait ainsi . "Nous avons donc réfléchi à ce que nous pourrions faire pour améliorer la situation. Les couvertures chauffantes, telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui, n'existaient pas à l'époque. Un jour, l'idée est venue de chauffer les pneus dans un sauna avant le départ. La chaleur sèche devait faire du bien aux pneus, il y avait aussi suffisamment de place pour les rouleaux dans un tel sauna encastré pour la cave".

Et de poursuivre, amusé : "En plus, ça tombait bien, j'avais de toute façon besoin d'un sauna pour ma maison de l'époque à Daubach". Le transport vers le Sauerland a été organisé avec le pilote de Zakspeed Hartmut Kautz, qui possédait une société de location de voitures et qui a mis à disposition une de ses camionnettes ouvertes. Zak poursuit : "Bien sûr, tout cela s'est fait dans le plus grand secret - la concurrence ne devait rien savoir avant".

Sur place, il s'est avéré que l'équipe Zakspeed n'était pas la seule à s'inquiéter. On savait plus ou moins que Ford avait aussi quelque chose en réserve. En effet, ils avaient une solution sous la main : une grande baignoire fabriquée en secret avec de l'aluminium très fin, dans laquelle les pneus devaient être chauffés dans de l'eau chaude.

Chez Porsche-Kremer et chez Fritzinger, les roues tournaient pour ainsi dire sur une broche, chauffées par une batterie de "lance-flammes" alimentés par des bouteilles de gaz. Seul Dieter Basche n'avait rien de tel.

Lors des essais, Heyer a réalisé le meilleur temps de sa division avec la Capri, mais on voyait bien que les pneus du bain d'eau patinaient fortement lors du départ arrêté. Le secret d'Erich Zakowski restera à jamais de savoir pourquoi il a laissé la place à quelques pneus Porsche pour transpirer dans son sauna. Malheur à celui qui pense que l'on a voulu rendre l'équipe d'usine "amie" un peu nerveuse. Glemser a en tout cas réalisé le meilleur temps de la petite division devant Basche avec les pneus du sauna - Zak : "Nous nous sentions armés".

Le théâtre et tous les efforts déployés avec les pneus chauds n'ont servi à rien le dimanche de la course. Non seulement il faisait froid, mais il pleuvait aussi. Heyer n'a eu aucune chance dans la grande division face aux Porsche de Stenzel et Keller et n'a terminé que cinquième. En revanche, dans la petite division, Dieter Glemser a remporté la première des deux manches avec son Escort et a pu se permettre de laisser la place à Helmut Kelleners dans la deuxième, se contentant de la deuxième place. C'était le premier titre de champion pour Zakspeed dans le DRM - et il y en aura d'autres.

Mais ce qui a commencé de manière plutôt discrète tard dans la soirée du dimanche de la course allait rapidement avoir des répercussions très négatives sur le sport automobile en Allemagne et en Europe pendant des mois. Mon collègue Rainer Braun en a parlé en détail il y a quelques jours au même endroit.