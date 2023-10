Finale di stagione DRM 1973 - resa dei conti nella sauna?

I primi due anni del DRM includevano nel programma anche le gare in salita. Nella stagione 1973, il Sauerland-Bergpreis costituì il finale di stagione, in questo caso il finale di stagione decisivo.

C'erano ancora tre piloti che avevano la possibilità di vincere il titolo: Hans Heyer con la Capri factory della divisione maggiore, Dieter Glemser con la Zakspeed Escort e Dieter Basche con la BMW 2002 del team GS.

La gara è stata programmata per il primo fine settimana di ottobre, un periodo in cui nel Sauerland può essere piuttosto freddo e scomodo. In questo caso, poteva essere estremamente difficile e anche pericoloso, perché i pneumatici potevano avere la giusta temperatura per creare aderenza sul tracciato di 3,5 chilometri solo nelle ultime curve prima del traguardo.

Erich Zakowski ha ricordato che. "Abbiamo quindi pensato a cosa fare per migliorare la situazione. Le coperte riscaldate, come si usa oggi, all'epoca non esistevano. A un certo punto ci venne l'idea di riscaldare gli pneumatici in una sauna prima della partenza. Il calore secco avrebbe fatto bene agli pneumatici e in una sauna incorporata nella cantina c'era spazio sufficiente per i rulli".

E poi, divertito, continua: "Inoltre, è stato un bene che in quel momento avessi bisogno di una sauna per la mia casa di Daubach. Il trasporto nel Sauerland è stato organizzato con il pilota di Zakspeed Hartmut Kautz, proprietario di una società di noleggio auto, che ha messo a disposizione uno dei suoi furgoni aperti. Zak continua: "Naturalmente, tutto questo è stato fatto in stretta segretezza: la concorrenza non doveva saperlo prima".

Sul posto, si scoprì che il team Zakspeed non era l'unico ad averci pensato. Anche Ford era più o meno nota per avere un asso nella manica. Infatti, avevano già pronta una soluzione: una grande vasca da bagno realizzata segretamente in alluminio finissimo, in cui i pneumatici dovevano essere riscaldati con acqua calda.

Alla Porsche-Kremer e anche alla Fritzinger, le ruote giravano per così dire su uno spiedo, riscaldato da una batteria di "lanciafiamme" alimentati da bombole di gas. Solo Dieter Basche non aveva nulla di simile con sé.

In pratica, Heyer fece segnare il miglior tempo nella sua divisione con la Capri, ma si vedeva che i pneumatici giravano forte a causa del bagno d'acqua della partenza da fermo. Rimarrà per sempre un segreto di Erich Zakowski il motivo per cui aveva dato spazio anche ad alcuni pneumatici Porsche per sudare nella sua sauna. Non sarebbe stata una cattiva idea far innervosire il "simpatico" team di lavoro. In ogni caso, Glemser ha fatto il miglior tempo nella divisione piccola con le gomme da sauna davanti a Basche - Zak: "Ci sentivamo preparati".

La domenica di gara, tutto il trambusto e gli sforzi fatti con le gomme calde non sono serviti a nulla. Non solo faceva freddo, ma pioveva anche. Heyer non ha avuto alcuna possibilità contro le Porsche di Stenzel e Keller nella divisione grande e si è piazzato solo quinto. Dieter Glemser, invece, ha vinto la prima delle due gare della divisione piccola con la sua Escort e ha potuto permettersi di cedere il passo a Helmut Kelleners nella seconda e accontentarsi del secondo posto. Si trattava del primo titolo di campionato per Zakspeed nella DRM - e molti altri ne sarebbero seguiti.

Tuttavia, ciò che iniziò in modo poco appariscente nella tarda serata della domenica di gara ebbe un effetto molto negativo sullo sport automobilistico in Germania e in Europa per mesi. Il mio collega Rainer Braun ne ha parlato in dettaglio qualche giorno fa.