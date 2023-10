DRM season finale 1973 - Confronto na sauna?

Os dois primeiros anos do DRM também incluíram corridas de rampa no programa. Na época de 1973, o Sauerland-Bergpreis constituiu o final da época - neste caso, o final decisivo da época.

Havia ainda três pilotos com hipóteses de ganhar o título: Hans Heyer no Capri de fábrica da grande divisão, Dieter Glemser com o Zakspeed Escort e Dieter Basche no BMW 2002 da equipa GS.

A corrida foi marcada para o primeiro fim de semana de outubro, uma altura em que pode estar bastante frio e desconfortável em Sauerland. Neste caso, poderia ser extremamente difícil e também perigoso, porque os pneus só podiam ter a temperatura certa para ganhar aderência na pista de 3,5 quilómetros nas últimas curvas antes da chegada.

Erich Zakowski recordou. "Por isso, pensámos no que poderíamos fazer para melhorar a situação. As mantas aquecidas, como são comuns hoje em dia, não existiam nessa altura. A dada altura, tivemos a ideia de aquecer os pneus numa sauna antes da partida. O calor seco era suposto fazer bem aos pneus, e havia espaço suficiente para os rolos numa sauna embutida na cave".

E depois, divertido, continuou: "Além disso, era bom que eu precisasse de uma sauna para a minha casa em Daubach nessa altura. O transporte para Sauerland foi combinado com o motorista da Zakspeed, Hartmut Kautz, que tinha uma empresa de aluguer de automóveis e disponibilizou uma das suas carrinhas abertas. Zak continua: "Claro que tudo isto foi feito em segredo - a concorrência não podia saber de antemão."

No local, verificou-se que a equipa Zakspeed não era a única que tinha pensado nisso. A Ford era mais ou menos conhecida por também ter algo na manga. De facto, tinham uma solução pronta: uma grande banheira feita secretamente com o melhor alumínio, na qual os pneus deviam ser aquecidos em água quente.

Na Porsche-Kremer e também na Fritzinger, as rodas rodavam num espeto, por assim dizer, aquecido por uma bateria de "lança-chamas" alimentados por garrafas de gás. Só Dieter Basche não tinha nada do género.

Nos treinos, Heyer fez o melhor tempo da sua categoria com o Capri, mas era possível ver que os pneus estavam a rodar muito devido ao banho de água no arranque em pé. Será para sempre um segredo de Erich Zakowski o facto de ter dado espaço a alguns pneus Porsche para suarem na sua sauna. Teria sido uma má ideia deixar a "simpática" equipa de trabalho um pouco nervosa. Em todo o caso, Glemser fez o melhor tempo na divisão pequena com os pneus da sauna, à frente de Basche - Zak: "Sentimo-nos preparados".

A confusão e todo o esforço com os pneus quentes foram em vão no domingo de corrida. Não só estava frio, como também estava a chover. Heyer não teve qualquer hipótese contra os Porsches de Stenzel e Keller na divisão grande e terminou apenas em quinto lugar. Dieter Glemser, por outro lado, ganhou a primeira das duas corridas na divisão pequena com o seu Escort e pôde dar-se ao luxo de ceder a Helmut Kelleners na segunda e contentar-se com o segundo lugar. Foi o primeiro título de campeão para a Zakspeed no DRM - e muitos mais se seguiram.

No entanto, o que começou de forma discreta no final da noite de domingo, viria a ter um efeito muito negativo no desporto automóvel na Alemanha e na Europa durante meses. O meu colega Rainer Braun relatou este facto em pormenor há alguns dias.