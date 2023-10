De nombreuses équipes DTM effectuent une journée d'essais à Hockenheim

Les préparatifs pour la finale de la saison DTM à Hockenheim battent leur plein. Une grande partie du peloton DTM a participé à une journée d'essais organisée par Gedlich Racing à Hockenheim afin de se préparer à ce week-end de course décisif. De plus, des équipes de l'ADAC GT Masters, du GT World Challenge Europe et Gebhardt Motorsport de la Prototype Cup Germany ont également participé aux tests.

Cependant, toutes les équipes du DTM n'ont pas profité de l'occasion pour se familiariser avec l'événement d'Hockenheim. Tresor Attempto Racing (Audi), Project 1 (BMW), Haupt Racing Team (Mercedes-AMG) et Toksport WRT (Porsche) ont fait l'impasse sur cette journée d'essais.

Lors de la séance du matin, René Rast, triple champion DTM, a réalisé le meilleur temps. Au volant de la BMW M4 GT3 de Schubert Motorsport, Rast a fait le tour du circuit en 1:37.192 minutes. Dennis Olsen a suivi dans la Porsche Manthey EMA avec un retard de seulement 0,012 seconde. Luca Auer, au volant de la Mercedes WINWARD Racing, était à 0,006 seconde de plus.

L'après-midi, Maro Engel a non seulement gagné une carte d'assiduité avec 78 tours à Hockenheim, mais le routinier Mercedes-AMG a également réalisé un temps au tour de 1:37.189, un peu plus rapide que le meilleur temps de Rast le matin. Lucas Auer a suivi avec 0,090 seconde d'écart. Le leader du championnat, Thomas Preining, a complété le top 3 au volant de la Porsche Manthey EMA.

Résultat de la séance 1

Résultat de la séance 2