Molti team del DTM completano la giornata di test a Hockenheim

La maggior parte dei team del DTM ha completato una giornata di test in vista del finale di stagione del DTM a Hockenheim. Maro Engel con il miglior tempo sulla Mercedes-AMG GT3 del Landgraf Motorsport.

I preparativi per il finale di stagione del DTM a Hockenheim sono in pieno svolgimento. Gran parte del DTM ha partecipato a una giornata di test organizzata da Gedlich Racing a Hockenheim per prepararsi al weekend di gara decisivo. Anche le squadre dell'ADAC GT Masters, del GT World Challenge Europe e Gebhardt Motorsport della Prototype Cup Germany hanno preso parte al test.

Tuttavia, non tutti i team del DTM hanno colto l'opportunità di mettersi a punto per l'evento di Hockenheim. Tresor Attempto Racing (Audi), Project 1 (BMW), Haupt Racing Team (Mercedes-AMG) e Toksport WRT (Porsche) hanno saltato la giornata di test.

Nella sessione mattutina, il tre volte campione del DTM René Rast ha fatto segnare il tempo più veloce. A bordo della BMW M4 GT3 di Schubert Motorsport, Rast ha percorso il circuito in 1:37.192 minuti. Dennis Olsen ha seguito con la Porsche Manthey EMA, a soli 0,012 secondi di distanza. Luca Auer con la Mercedes del WINWARD Racing ha accumulato un ritardo di 0,006 secondi.

Nel pomeriggio, Maro Engel non solo si è guadagnato un biglietto da visita con 78 giri a Hockenheim, ma il veterano della Mercedes-AMG ha anche girato in 1:37.189 minuti, un po' più veloce del record del mattino di Rast. Lucas Auer ha seguito con un distacco di 0,090 secondi. Il leader del campionato Thomas Preining ha completato la Top 3 con la Porsche Manthey EMA.

