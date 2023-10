Muitas equipas do DTM completam o dia de testes em Hockenheim

A maioria das equipas do DTM completou um dia de testes antes do final da temporada do DTM em Hockenheim. Maro Engel com o melhor tempo no Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport.

Os preparativos para o final da época do DTM em Hockenheim estão a decorrer em pleno. Uma grande parte do pelotão do DTM participou num dia de testes organizado pela Gedlich Racing em Hockenheim para se preparar para o fim de semana decisivo da corrida. As equipas do ADAC GT Masters, do GT World Challenge Europe e a Gebhardt Motorsport da Prototype Cup Germany também participaram no teste.

No entanto, nem todas as equipas do DTM aproveitaram a oportunidade para se prepararem para o evento em Hockenheim. A Tresor Attempto Racing (Audi), a Project 1 (BMW), a Haupt Racing Team (Mercedes-AMG) e a Toksport WRT (Porsche) faltaram ao dia de testes.

Na sessão da manhã, o tricampeão do DTM René Rast registou o melhor tempo. Com o BMW M4 GT3 da Schubert Motorsport, Rast percorreu o circuito em 1:37.192 minutos. Dennis Olsen seguiu-o no Porsche da Manthey EMA, apenas 0,012 segundos atrás. Luca Auer, no Mercedes da WINWARD Racing, ficou a mais 0,006 segundos.

Da parte da tarde, Maro Engel não só ganhou um cartão de visita com 78 voltas a Hockenheim, como o veterano da Mercedes-AMG também efectuou uma volta em 1:37.189 minutos, um pouco mais rápido do que o melhor tempo da manhã de Rast. Lucas Auer seguiu-o com uma diferença de 0,090 segundos. O líder do Campeonato, Thomas Preining, completou o Top 3 no Porsche da Manthey EMA.

Resultado da sessão 1

Resultado da sessão 2