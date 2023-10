Sensation DTM : Christian Engelhart pour Grasser ?

Christian Engelhart, pilote sous contrat avec Porsche, roulera-t-il pour Grasser lors de la finale du DTM à Hockenheim ? Le vainqueur d'Oschersleben a déjà testé la voiture et a également l'autorisation de Porsche pour l'équipe Lamborghini.

La finale de la saison de DTM à Hockenheim sera-t-elle l'occasion d'une sensation DTM ? Christian Engelhart pourrait être au départ de la grande finale pour l'équipe Grasser Racing, comme Motorsport-Total l'a d'abord rapporté.

"Nous envisageons de l'engager là-bas et nous sommes en train d'étudier les options à cet égard", a déclaré Gottfried Grasser, le patron de l'équipe.

Engelhart a déjà testé la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 à Hockenheim. Pour Christian Engelhart, ce serait un retour au sein de l'équipe Grasser et au volant de l'Hurácan GT3. Entre 2016 et 2019, il a couru pour l'équipe Grasser et a été temporairement pilote d'usine Lamborghini avant de devenir pilote contractuel Porsche en 2020.

Christian Engelhart a disputé la première moitié de la saison de DTM pour Toksport WRT, avant que l'équipe ne se sépare d'Engelhart après le week-end du Nürburgring. Lors de l'ouverture de la saison à Oschersleben, il a pu fêter une victoire.

"Je remercie Porsche de m'avoir donné la possibilité de faire ce test", explique Engelhart, vainqueur à Oschersleben. "C'était amusant et c'était un peu un retour dans mon ancienne famille Grasser-Racing. Nous avons bien progressé avec la voiture lors du test".