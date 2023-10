Sensazione DTM: Christian Engelhart per Grasser?

Christian Engelhart, pilota sotto contratto Porsche, guiderà per Grasser nella finale del DTM a Hockenheim? Il vincitore di Oschersleben ha già testato la vettura e ha anche l'autorizzazione di Porsche per il team Lamborghini.

Ci sarà una sensazione DTM alla finale della stagione DTM a Hockenheim? Christian Engelhart potrebbe prendere il via per il Grasser Racing Team al gran finale, come ha riferito per primo Motorsport-Total.

"Stiamo valutando la possibilità di schierarlo al via e stiamo valutando le opzioni a questo proposito", ha dichiarato il boss del team Gottfried Grasser.

Engelhart ha già provato la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 a Hockenheim. Per Christian Engelhart si tratterebbe di un ritorno al team Grasser e alla Hurácan GT3. Ha guidato per il Grasser Team tra il 2016 e il 2019 ed è stato per un certo periodo un pilota ufficiale Lamborghini prima di diventare un pilota a contratto Porsche nel 2020.

Christian Engelhart ha disputato la prima metà della stagione DTM per Toksport WRT , prima che il team si separasse da Engelhart dopo il weekend del Nürburgring. Ha festeggiato una vittoria all'apertura della stagione a Oschersleben.

"Vorrei ringraziare Porsche per avermi dato l'opportunità di fare questo test", ha spiegato Engelhart, il vincitore di Oschersleben. "È stato divertente e un po' un ritorno alla mia vecchia famiglia Grasser Racing. Abbiamo fatto buoni progressi con la vettura durante il test".