Sensação do DTM: Christian Engelhart para a Grasser?

Irá Christian Engelhart, piloto contratado pela Porsche, conduzir para a Grasser na final do DTM em Hockenheim? O vencedor de Oschersleben já testou o carro e também tem autorização da Porsche para a equipa Lamborghini.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Haverá uma sensação do DTM no final da época do DTM em Hockenheim? Christian Engelhart poderá ser o titular da equipa Grasser Racing Team na grande final, como noticiou o Motorsport-Total.

"Estamos a considerar a hipótese de o colocar em campo e estamos a analisar as opções a este respeito", disse o chefe de equipa Gottfried Grasser.

Engelhart já testou o Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 em Hockenheim. Para Christian Engelhart, seria um regresso à equipa Grasser e ao Hurácan GT3. Entre 2016 e 2019, ele dirigiu para a equipe Grasser e foi um piloto de trabalho da Lamborghini por um tempo antes de se tornar um piloto contratado pela Porsche em 2020.

Christian Engelhart disputou a primeira metade da temporada do DTM pela Toksport WRT antes de a equipa se separar de Engelhart após o fim de semana de Nürburgring. Ele celebrou uma vitória na abertura da época em Oschersleben.

"Gostaria de agradecer à Porsche por me ter dado a oportunidade de fazer este teste", explicou Engelhart, o vencedor de Oschersleben. "Foi divertido e um pouco como um regresso à minha antiga família Grasser Racing. Fizemos bons progressos com o carro durante o teste".