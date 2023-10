Festival punk en parallèle de l'événement Norisring 2024

Il y aura des turbulences autour du circuit urbain de Nuremberg pendant le week-end de course du Norisring 2024. Parallèlement au samedi de la course, le festival punk "Save the Core" se déroulera dans le Stadionpark.

Le premier week-end de juillet 2024 sera chaotique autour du Norisring. Il n'y a pas que le DTM qui fera halte dans la métropole franconienne pour la seule course en ville de la saison 2024. De plus, le festival punk "Save the Core" aura lieu le samedi 6 juillet dans le parc du stade de Nuremberg.

Le stade Max Morlock de Nuremberg jouxte directement le paddock de la course. Ainsi, cette année, les véhicules de la Prototype Cup Germany se trouvaient directement à côté du stade de la Coupe du monde de football de 2006. De plus, le stade abrite traditionnellement le centre de presse et la direction des opérations de la police pour la course. Derrière le stade se trouvent les parkings pour les représentants des médias et les invités.

Maintenant, le 6 juillet, il y aura encore le festival "Save the Core". De midi à la nuit, il attirera de nombreux fans de punk à Nuremberg. Bad Religion a été confirmé comme tête d'affiche. Le groupe américain est considéré comme l'inventeur du punk hardcore. Avec leurs textes incisifs et socialement critiques, ils ont également une grande base de fans en Allemagne, qu'ils gratifient de concerts presque chaque année.

Ont également été confirmés Pro-Pain, la légende new-yorkaise du hardcore metal, ainsi que Talco, un combo ska-punk venu d'Italie.

"Des événements parallèles ont régulièrement lieu dans notre stade et nous sommes toujours en contact avec nos autres locataires ou organisateurs dans les environs", a déclaré un porte-parole du stade Max Morlock à Speedweek. "Un concept a été élaboré avec le MCN pour permettre un déroulement sans heurts des manifestations. Cela concerne l'accès des invités, ainsi que les parkings et les paddocks".