Festival punk parallelo all'evento del Norisring 2024

Il weekend di gara del Norisring 2024 si preannuncia turbolento sul circuito cittadino di Norimberga. Parallelamente alla gara di sabato, nello Stadionpark si svolgerà il festival punk "Save the Core".

Il primo fine settimana del luglio 2024 si preannuncia caotico intorno al Norisring: non solo il DTM farà tappa nella metropoli francone per l'unica gara cittadina della stagione 2024. Sabato 6 luglio, inoltre, allo Stadionpark di Norimberga si terrà il festival punk "Save the Core".

Lo stadio Max Morlock di Norimberga è direttamente adiacente al paddock della gara. Quest'anno, ad esempio, i veicoli della Prototype Cup Germany sono stati parcheggiati direttamente accanto allo stadio della Coppa del Mondo 2006. Inoltre, lo stadio ospita tradizionalmente il centro stampa e il centro operativo della polizia per la gara. Dietro lo stadio si trovano i parcheggi per i rappresentanti dei media e gli ospiti.

Ora, il 6 luglio, si terrà il festival "Save the Core". Da mezzogiorno fino a tarda notte, questo evento attirerà a Norimberga molti fan del punk. I Bad Religion sono stati confermati come headliner. Il gruppo statunitense è considerato l'inventore dell'hardcore punk. Con i loro testi pungenti e socialmente critici, hanno anche una grande base di fan in Germania, che deliziano con concerti quasi ogni anno.

Sono confermati anche la leggenda dell'hardcore metal newyorkese Pro-Pain e i Talco, un combo ska-punk italiano.

"Abbiamo regolarmente eventi paralleli nel nostro stadio e siamo sempre in vivace scambio con gli altri inquilini o organizzatori di eventi nell'area circostante", ha dichiarato a Speedweek un portavoce del Max Morlock Stadium. "Con la MCN è stato elaborato un concetto che consentirà il regolare svolgimento degli eventi. Questo riguarda l'accesso per gli ospiti, i parcheggi e il paddock".