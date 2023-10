Festival punk paralelo ao evento Norisring 2024

O fim de semana da corrida Norisring 2024 no circuito urbano de Nuremberga vai ser turbulento. Paralelamente à corrida de sábado, terá lugar no Stadionpark o festival punk "Save the Core".

O primeiro fim de semana de julho de 2024 vai ser caótico em Norisring: não só o DTM vai parar na metrópole da Francónia para a única corrida citadina da época de 2024. Além disso, o festival punk "Save the Core" terá lugar no Stadionpark de Nuremberga no sábado, 6 de julho.

O Estádio Max Morlock, em Nuremberga, é diretamente adjacente ao paddock da corrida. Este ano, por exemplo, os veículos da Prototype Cup Germany foram estacionados diretamente junto ao estádio do Campeonato do Mundo de 2006. Além disso, o estádio alberga tradicionalmente o centro de imprensa e o centro de operações da polícia para a corrida. Atrás do estádio estão os lugares de estacionamento para os representantes dos media e convidados.

Agora, no dia 6 de julho, terá lugar o festival "Save the Core". A partir do meio-dia e até altas horas da noite, este festival atrairá muitos fãs do punk a Nuremberga. Os Bad Religion foram confirmados como cabeças de cartaz. A banda norte-americana é considerada a inventora do hardcore punk. Com as suas letras mordazes e socialmente críticas, têm também uma grande base de fãs na Alemanha, que encantam com concertos quase todos os anos.

Também confirmados estão a lenda do hardcore metal nova-iorquino Pro-Pain e Talco, um combo ska-punk de Itália.

"Temos regularmente eventos paralelos no nosso estádio e estamos sempre em contacto com os nossos outros inquilinos ou organizadores de eventos na área circundante", disse um porta-voz do Estádio Max Morlock à Speedweek. "Foi elaborado um conceito com a MCN que permitirá que os eventos decorram sem problemas. Isto diz respeito ao acesso dos convidados, bem como aos lugares de estacionamento e ao paddock."